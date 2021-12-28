上海5年內 將增65萬租住需求

上海一項房租調查指出，上海市每年新增常住人口18.52萬人，其中70%需要租房居住。按照此速度，上海每年將新增近13萬租住需求，未來5年將新增65萬租住需求。

澎拜新聞報導，自如研究院發布「2021年上海長租市場觀察」指出，2021年，隨著品質租住人群的持續增長，上海長租機構獲較高市場認可，房源入住率高達98%。同時，長租機構的租金全年平穩，月均波動低於0.3%，年均波動低於0.4%。

業內人士指出，上海長租市場整體呈現需求量大、品質要求高兩大核心特點，在從中央到地方的相關政策、70%新增人口需租房的市場需求驅動下，上海長租市場將迎來規模化、規範化的持續利好發展。

「觀察」資料顯示，以成交量的時間分布，2021年上海長租市場淡旺季明顯。上半年呈「低開高走」的態勢，成交量自年初淡季後一路攀升。其中，3月白領季成交量環比上升58%，為全年增長最快的月份，而6月畢業季則成為全年成交量高峰。行至下半年，長租市場成交量略有收縮，但整體仍保持在較高水準。

成交量的空間分布則體現出明顯的聚集性特徵，成交量排名前三的區域共占上海全市長租成交總量的50%。其中，浦東新區為長租成交最活躍區，占約24%；其次是閔行區，占近15%；寶山區則位列第三，占11%。

交叉第七次全國人口普查資料來看，這也是上海人口數量最多三區。值得一提的是，工業發達、企業雲集的「上海科學衛星城」嘉定區，反超常住人口更多的松江區，位列第四，占8%。外來人口占常住人口超四成，上海5年內新增租住需求將達65萬。

作為重要經濟和國際金融中心城市，上海市多年來持續保持著對長三角、華東地區、長江經濟帶、中原等地人才的強大吸引力，人才集聚效應明顯。

第七次人口普查資料顯示，上海有2487.09萬常住人口，其中近四成為外省市來滬常住人口，總數高達1047.97萬人。同時，從「六普」到「七普」的十年間，上海市大學文化程度人口增加了337.11萬人，人才增量位居全國第一。

業內人士指出，相比北京每年新增15萬畢業生的租住需求，上海每年新增租住群體一方面數量上直追北京，另一方面品質居住要求可能會更高。

國家統計局公布的2021前三季度居民人均可支配收入顯示，上海以58907元的居民人均可支配收入水準位列大陸全國第一，是全國平均水準的兩倍多。