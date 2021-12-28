高交會深圳開幕 創新技術盡展

以「推動高品質發展，構建新發展格局」為主題的第二十三屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱高交會）27日在深圳開幕。本屆高交會內容豐富，包括展覽、論壇、專業技術會議、分會場等，線下展會和線上展會同期舉辦。

經濟日報報導，此次高交會展覽總面積達15.7萬平方米，本屆高交會圍繞「新時代、新經濟」、「碳達峰、碳中和」、專精特新「小巨人」、「中國智造」、「後疫情時代」、「元宇宙」等時下最熱門的關鍵字，全面展示各類硬核科技創新產品與技術。

期間，華為、中興、榮耀終端、九洲、信立泰等跨國公司和龍頭企業，大族鐳射、福昕、協創數據、倍輕鬆等國內外上市公司，清華大學、北京大學等知名高校，長虹集團、中邦、源中瑞、海辰科技、摩天氟碳等知名企業現場參展。有1900多家海內外企業同時亮相高交會線上展會。

以深圳羅湖區參展團為例，「十四五」期間，羅湖區重點布局軟體與資訊服務、智慧型終端、數位創意、現代時尚、新材料、大健康、安全應急與節能環保七大產業集群和區塊鏈產業。

深圳市羅湖區科技創新局副局長張琳表示，結合羅湖產業發展定位，邀請了科榮軟體、軟通動力、易普森智慧、星銀醫藥、聯合藍海等15家具有代表性的企業重點展示新技術、新產品。

自第16屆高交會首次設立智慧城市專館以來，智慧城市建設領域的新技術、新產品成為近年來高交會展示的亮點之一。本屆高交會現場，一批高新技術企業將全面展示智慧城市建設的前沿數位化應用成果。

面對嚴峻的疫情防控形勢，本屆高交會仍保持較高國際化水準，國際交流合作熱度不減。外國團組展區和一帶一路專館採取線上線下融合辦展模式，彙聚全球科技企業、初創企業、科研機構、產業園區、孵化器和高校等創新資源，集中展示全球新一代資訊技術、高端製造、智慧城市、新能源、新材料等領域最新成果。共有法國、德國、俄羅斯、阿根廷等39個國家參展。