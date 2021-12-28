聽新聞
test
0:00 / 0:00

高交會深圳開幕 創新技術盡展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第二十三屆中國國際高新技術成果交易會27日在深圳開幕。圖為「華龍一號」模型展示。（中新社）
第二十三屆中國國際高新技術成果交易會27日在深圳開幕。圖為「華龍一號」模型展示。（中新社）

以「推動高品質發展，構建新發展格局」為主題的第二十三屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱高交會）27日在深圳開幕。本屆高交會內容豐富，包括展覽、論壇、專業技術會議、分會場等，線下展會和線上展會同期舉辦。

經濟日報報導，此次高交會展覽總面積達15.7萬平方米，本屆高交會圍繞「新時代、新經濟」、「碳達峰、碳中和」、專精特新「小巨人」、「中國智造」、「後疫情時代」、「元宇宙」等時下最熱門的關鍵字，全面展示各類硬核科技創新產品與技術。

期間，華為、中興、榮耀終端、九洲、信立泰等跨國公司和龍頭企業，大族鐳射、福昕、協創數據、倍輕鬆等國內外上市公司，清華大學、北京大學等知名高校，長虹集團、中邦、源中瑞、海辰科技、摩天氟碳等知名企業現場參展。有1900多家海內外企業同時亮相高交會線上展會。

以深圳羅湖區參展團為例，「十四五」期間，羅湖區重點布局軟體與資訊服務、智慧型終端、數位創意、現代時尚、新材料、大健康、安全應急與節能環保七大產業集群和區塊鏈產業。

深圳市羅湖區科技創新局副局長張琳表示，結合羅湖產業發展定位，邀請了科榮軟體、軟通動力、易普森智慧、星銀醫藥、聯合藍海等15家具有代表性的企業重點展示新技術、新產品。

自第16屆高交會首次設立智慧城市專館以來，智慧城市建設領域的新技術、新產品成為近年來高交會展示的亮點之一。本屆高交會現場，一批高新技術企業將全面展示智慧城市建設的前沿數位化應用成果。

面對嚴峻的疫情防控形勢，本屆高交會仍保持較高國際化水準，國際交流合作熱度不減。外國團組展區和一帶一路專館採取線上線下融合辦展模式，彙聚全球科技企業、初創企業、科研機構、產業園區、孵化器和高校等創新資源，集中展示全球新一代資訊技術、高端製造、智慧城市、新能源、新材料等領域最新成果。共有法國、德國、俄羅斯、阿根廷等39個國家參展。

深圳 疫情 高校

延伸閱讀

29歲清華女博士拒高薪 選當「地方中學老師」上熱搜

通關無期...港人北上逼爆深圳灣 提前返鄉過關坐防疫監

深圳市委書記王偉中代理廣東省長職務

中國電子總部 遷至深圳

相關新聞

大陸開放外商投資 再鬆綁

大陸國家發改委、商務部昨（27）日發布2021年版外商投資負面清單，將對全大陸和自貿試驗區的外商准入限制，進一步縮減至3...

高交會深圳開幕 創新技術盡展

以「推動高品質發展，構建新發展格局」為主題的第二十三屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱高交會）27日在深圳開幕。本屆高交...

冷資源變熱經濟 冬奧帶動冰雪運動

隨著北京冬奧會日近，北京市通過增加冰雪場地設施供給，擴大冰雪運動覆蓋面，激發了民眾參與冰雪運動的熱情，進一步將冰雪「冷資...

許家印不許恆大「躺平」 奮力提高交付數量

（德國之聲中文網）據包括《中國基金報》在內的中國媒體報道稱，深陷債務危機的中國大型房地產開發商恆大集團今日公布了公司12月復工復產的情況。報告稱：全國項目復工率為91.7%，較9月初"保交樓誓師大會"

北京地鐵燕房線 實現無人駕駛

北京地鐵越來越智慧、越來越便利。最近開通的北京地鐵燕房線列車均取消了駕駛室，該線列車已實現百分之百無人駕駛。北京軌道交通...

三星堆 文物保護與修復館開館

12月18日，在位於四川省德陽市的廣漢三星堆博物館，三星堆開放式文物保護與修復館正式開館。這裡是融文物修復、文物展示、參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。