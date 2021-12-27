大陸新版負面清單 取消小客車製造外商持股限制

大陸國家發改委、商務部27日發布2021年版外商投資負面清單，將對全大陸和自貿試驗區的外商准入限制，進一步縮減至31條、27條，壓減比例分別為6.1%和10%。在製造業的汽車領域開放上，取消乘用車（民用小客車）製造外資持股限制，以及同一家外商可在大陸建立兩家及兩家以下，生產同類整車產品的合資企業的限制。

大陸人民網報導，27日發布的《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》和《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》，自2022年1月1日起施行。本次修訂，實現了自貿試驗區負面清單製造業條目清零。

按照清單，2021年版大陸全國和自貿試驗區外資准入負面清單進一步縮減至31條、27條，壓減比例分別為6.1%、10%。主要變化包括進一步深化製造業開放、自貿試驗區探索放寬服務業准入、提高外資准入負面清單精準度、優化外資准入負面清單管理四方面。

在深化製造業開放中，清單取消乘用車製造外資持股限制，以及同一家外商可在大陸建立兩家及兩家以下，生產同類整車產品的合資企業的限制。廣播電視設備製造領域，取消外商投資衛星電視廣播地面接收設施及關鍵件生產的限制，按照內外資一致原則管理。

服務業准入方面，市場調查領域，除廣播電視收聽、收視調查須由中方控股外，取消外資准入限制。另社會調查領域，允許外商投資社會調查，但要求中方股比不低於67%，法人代表應當具有中國國籍。

提高精準度方面，負面清單增加對外資企業投資大陸境內企業時，境內企業若到境外上市發行，應當經主管部門審核的說明。據報導，相關情況將由證監會和大陸有關主管部門，按規定對從事負面清單禁止領域業務的境內企業到境外上市融資，實行精準化管理。

優化外資准入負面清單管理方面，根據《外商投資法實施條例》，在負面清單說明部分增加「外商投資企業在中國境內投資，應符合外商投資准入負面清單的有關規定」。

大陸國家發改委、商務部表示，一步縮減外資准入負面清單，是中國大陸擴大高水準開放，推動經濟高質量發展的重要措施，也是中國大陸和世界分享發展機遇，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的實際行動。