大陸港澳研究會：香港「雙普選」目標未改變

大陸國務院新聞辦上午舉行記者會，邀請專家學者解讀《一國兩制下香港的民主發展》白皮書，大陸全國港澳研究會副會長王振民表示，白皮書重申了對香港民主發展問題的原則立場，（香港）基本法規定的「雙普選的目標」沒有改變。

據觀察者網，彭博社記者在會上提問，現在有沒有關於香港行政長官普選的時間表？

王振民回應指，白皮書重申了對香港民主發展問題的原則立場，基本法規定的雙普選的目標沒有改變，未來行政長官和立法會兩個產生辦法的修改仍然是按照（大陸）憲法、香港基本法，特別是新修訂的基本法附件一、附件二的規定，從香港的實際出發來進行。

他表示，多年來，大陸中央為了香港的民主發展，耗費了大量的時間、精力和資源，香港社會為此也付出了巨大的努力，還造成了嚴重的政治動盪。因政治耽誤了經濟民生。現在有了一套好的民主選舉制度，可以說是來之不易，我們都付出了很高昂的「學費」，換來了今天新的民主制度。

王振民說，白皮書在第六部分第一個方面還特別重申了大陸中央對香港的基本方針政策，該部分明確要堅定不移全面準確貫徹執行「一國兩制」「港人治港」、「高度自治」的方針沒有變，要確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不走樣、不變形，這為香港的民主發展提供了根本的保障。

他還說，這些年大家聽得比較多的是香港融入大陸發展大局，但還要注意到，白皮書明確指出，同時要大力支持香港同世界各國、各地廣泛交流合作，保護各國投資者的合法利益。香港是中國的香港，但它是一個國際經濟貿易金融平台，是全世界用的平台，不僅僅是中國用的平台。所以，中國願意與各國分享這個平台，共享中國發展帶來的紅利。各種國際評估機構認為，香港過去是、現在是、將來也一定是全球最自由、最友好、最開放、最具活力的自由港和國際金融中心，這一點只會加強，不會改變。