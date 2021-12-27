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恒大許家印喊話：不許任何人躺平 一定能還清債務

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
恒大許家印喊話稱，不許任何人躺平，一定能還清債務。觀察者網
恒大許家印喊話稱，不許任何人躺平，一定能還清債務。觀察者網

12月26日，大陸恒大集團董事局主席許家印在恒大集團召開的「復工復產保交樓」周例會上稱，絕不允許恒大任何一個人躺平，集團各級領導一定要帶領全體員工，發揚永不放棄的精神。只要不惜一切代價做好復工復產、抓好工程建設，就一定能恢復銷售，還清債務

觀察者網報導，據恒大集團公眾號消息，12月26日晚，集團召開復工復產保交樓周例會，總結了公司12月復工復產情況。截至26日，集團全大陸項目復工率為91.7%，較9月初「保交樓誓師大會」時提高40個百分點；復工人數8.9萬人，在北方多省進入冬歇期的情況下，仍較9月提高31%。

會上，許家印表示，在各級政府的關心指導下，在上下游合作夥伴、金融機構和社會各界的大力支持下，恒大在極其困難的情況下，集團上下全體員工通過幾個月努力拚搏，復工復產保交樓工作初顯成效。但復工復產不是目的，保質保量向業主交樓才是最重要的。他指出，下一階段，我們還要繼續千方百計增加復工人數，切實提高工效，以最大力度保證施工的進度和質量。

他說，自公司陷入困境以來，在9、10、11月的交樓量都不足1萬套，但隨著復工復產全面推進，12月集團有115個項目計畫交付，這個月還剩最後5天，必須全力衝刺，確保完成本月交樓3.9萬套的目標。

恒大集團還稱，目前，80%以上的主體、裝修單位恢復了與恒大合作，80%以上的長期合作材料供應商也恢復了供貨，簽訂了6869份材料供應合約，新的材料供應模式對「保交樓」最後的精裝工程起到關鍵作用。

許家印最後強調，絕不允許恆大任何一個人躺平，集團各級領導一定要帶領全體員工，發揚永不放棄的精神，再接再厲、日夜奮戰。只要我們不惜一切代價做好復工復產、抓好工程建設，就一定能將房屋交付給業主，就一定能恢復銷售、恢復經營、還清債務。

恒大 債務 公眾號

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