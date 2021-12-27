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大陸11月工業增長收窄 官方坦言成本壓力仍然較大

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸工業利潤增長較上月收窄。圖為一列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（圖／新華社）
大陸工業利潤增長較上月收窄。圖為一列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（圖／新華社）

大陸國家統計局27日公布數據顯示，今年11月，大陸的全國規模以上工業利潤年增9%，較上月收窄15.6個百分點，但累計前11月，年增率達38%仍保持較高水準。大陸國家統計局解讀，當前行業均衡性已有所改善，但成本壓力仍然較大，對下游行業的利潤改善還需進一步鞏固。

據統計，今年11月，大陸全國規模以上工業企業利潤年增9.0%，增速較上月收窄15.6個百分點，近兩年平均增長12.2%（以2019年同期為基期，採用幾何平均方法計算）。

另累計1到11月份，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣7兆9,750.1億元，年增38.0%，比2019年1—11月份增長41.3%，近兩年平均增長18.9%。

分項目來看，前11月大陸國有控股企業實現利潤年增65.8%最多，股份制企業年增44%、外商及港澳台商投資企業實現利潤年增24.3%、民營企業年增27.9%。

在41個工業大類中，大陸共有33個行業利潤總額成長，1個行業減虧，7個行業下降，其中以石油、煤炭及其他燃料加工業，以及石油和天然氣開採業分別成長3.87倍、2.84倍較多，而汽車製造業下降3.4%，農副食品加工業下降7.2%，電力、熱力生產和供應業下降38.6%。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，11月份，隨著保供穩價、助企紓困政策效果持續顯現，上游部分原材料價格快速上漲趨勢初步得到遏制，下游行業成本壓力有所緩解，企業利潤結構呈現改善特徵。

朱虹也提到，總體來看，11月份工業企業利潤繼續保持較快增長，行業均衡性也有所改善，但成本壓力仍然較大，下游行業利潤改善還需進一步鞏固。下階段，要做好政策預調微調和跨週期調節，加大對製造業企業特別是中小微企業的精準支持，持續激發市場主體活力，進一步做好保供穩價工作，促進工業經濟健康穩定運行。

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