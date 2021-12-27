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青海發現稀有金屬鋰、鈹、鎢

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國科學院廣州地球化學研究所、青海省地質調查院近日披露，在第二次青藏高原綜合科學考察研究中，地質科研人員在青海省巴顏喀拉地區，發現印支期稀有金屬鋰、鈹、鎢等成礦相關的花崗岩—偉晶岩帶。這是在青海巴顏喀拉地區首次發現此類型的礦床。

新華社報導，此次發現的鋰、鈹、鎢等礦床位於馬爾康—雅江—喀喇崑崙巨型鋰、鈹礦帶的中部。該鋰、鈹礦帶構造上屬於青藏高原北部的松潘—甘孜—可可西里—喀喇崑崙地塊，是一條鋰、鈹等稀有元素超常富集帶。此前，該帶西段新疆喀喇崑崙和東段川西地區，均已發現規模巨大的偉晶岩型鋰、鈹礦床，但連接東西兩個重要礦集區的青海還未發現有此類型的礦床。

2019年至2021年，針對青海省巴顏喀拉地區扎日尕那—草隴印支期侵入岩帶，青海省地質調查院王秉璋團隊和中國科學院廣州地球化學研究所王強團隊在巴顏喀拉地區由東向西進行實地考察。王強與王秉璋均表示，青海省巴顏喀拉地區扎日尕那—草隴印支期鋰、鈹、鎢等礦化花崗岩—偉晶岩帶的發現，顯示青藏高原北部松潘—甘孜—可可西里—喀喇崑崙地塊中部有較好的鋰、鈹、鎢等成礦潛力，有望成為中國大陸最重要的稀有金屬礦產資源基地之一。

可可西里 青藏高原 考察

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