華北最大 NBA天津旗艦店 開業

美國職業籃球協會NBA天津旗艦店25日在天津市和平區天河城正式開業。該旗艦店總面積達到1500平方公尺，是中國大陸華北地區最大的NBA旗艦店，設有互動區域，體驗、展覽、售賣融為一體。

中新社報導，此前，中國大陸已有兩家運營NBA旗艦店，分別是2019年4月10日開業的中國大陸首家NBA旗艦店—NBA北京旗艦店，和2020年11月10日開業的全球最大的NBA旗艦店—NBA廣州旗艦店。

作為最新形象的NBA旗艦店，此次選擇落戶天津，NBA中國副總裁童開申解釋：「天津和籃球有著深厚的歷史淵源。」作為中國籃球的發源地，天津在中國籃球的發展史上有著不可撼動的地位。1904年，中國第一支學生籃球隊就是在天津成立的。1916年，中國籃壇史册上一支傳奇球隊—「南開五虎」籃球隊在天津誕生。

2021年，在NBA成立75周年之際，NBA本著追根溯源的目標，在這片籃球文化豐腴的土地上，繼續滋養和播種籃球的種子，讓更多人喜歡上這項熱血的運動。

著名NBA球員斯蒂芬．馬布里通過視訊送上祝福。正值NBA 75周年之際，馬布里誠邀球迷到NBA天津旗艦店一起體驗原汁原味的NBA。

值得關注是，NBA準備一顆充滿紀念意義的NBA 75周年鑲鑽籃球復刻版贈與NBA天津旗艦店。閃閃發光的鑲鑽籃球，代表著NBA 75周年的璀璨星光，熠熠生輝。NBA著名球星如勒布朗．詹姆斯、比爾．拉塞爾、拉塞爾．威斯布魯克等人曾攜這顆75周年鑲鑽籃球為廣大球迷送過祝福。