中國電子總部 遷至深圳

中國電子信息產業集團有限公司25日在深圳發布消息稱，該公司總部正式從北京遷至深圳，將加快打造大陸國家網信產業核心力量和組織平台。

新華社報導，中國電子信息產業集團稱，總部遷至深圳是中國電子積極融入新發展格局、更好服務粵港澳大灣區戰略、構築高質量發展高地的實際行動。下一步，中國電子大力實施創新驅動發展戰略，推動地方國有企業、民營企業及外資企業之間強強聯手，以高質量服務網絡安全和信息化為重點，提升國際化經營水平，促進央地產業協同發展。

當天，中國電子與廣東省政府簽署「關於加快打造國家網信產業核心力量和組織平台戰略合作框架協議」，與深圳市政府簽署了「關於共同打造國家網信創新策源高地和產業集群戰略合作協議」。

中國電子是中國大陸國有重要骨幹企業，是以網絡安全和信息化為主業的大陸央企。截至2020年底，中國電子擁有26家二級企業、15家上市公司、18餘萬員工，全年營業收入2479.2億元人民幣。