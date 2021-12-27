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吳清：上海金融中心架構初定

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「2021上海國際金融中心發展論壇」25日舉行，上海市常務副市長吳清在論壇上表示，上海已經基本建成與中國大陸經濟實力和人民幣國際地位相適應的國際金融中心，全球資源配置的功能增強，從框架體系來看，金融中心的主體架構初步確立。

中新社報導，當天在論壇上發布的「國際金融中心發展報告2021」指出，2020年，面對疫情和複雜的國內外形勢，上海金融業支持實體經濟穩增長、優化金融發展環境、推進國際金融中心建設的各項工作。當年，上海金融產品創新成效顯著，推出疫情防控債券、公募短期公司債、基礎設施領域公募REITs；掛牌上市博時中證可持續發展100交易型開放式指數證券投資基金（ETF）；推出低硫燃料油期貨、國際銅期貨、LPR利率期權、鋁期權和鋅期權；實現3檔傳統黃金ETF及首批4檔上海金ETF上市。

上海 金融中心 實體經濟

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