定居浙江台商 專注鄉村振興

在台北出生的陳慶豪，7歲時前往美國生活，直至碩士畢業。到大陸後，雖然從事地產行業，但他卻熱衷於在鄉村從事開發與設計工作。如今，陳慶豪一家已定居浙江安吉，三個孩子也在當地就學。

中新社報導，近幾年，陳慶豪專注於鄉村振興研究和實踐，如培育在地產業、注重在地文史挖掘、鄉村產業如何可持續發展等。鄉村振興戰略提出後，意識到自己的地產開發和建築設計經驗，以及台灣在鄉村發展方面取得的成績與做法，可以在大陸進行探討與借鑒。

作為一名台商，他認為相較於台灣，大陸的創業氛圍和營商環境讓創業者更有信心，「當地政府會根據不同企業的發展來調整政策，給予最大的支持力度。」 「現在鄉村的教育和醫療條件都很好，和城市沒有很大區別。」陳慶豪說，隨著交通和互聯網發展，加之旅遊業、文創產業等迅速崛起，大陸的城鄉差距已經愈來愈小。

從事建築設計與室內設計相關行業的台胞莊瑞恒，與陳慶豪的想法一致，認為城市有城市的特點，鄉村有鄉村的味道。

這些年，經常來往大陸的他，見證了各地蓬勃發展的勢頭。大陸各地逐漸完善地鐵、高鐵等交通建設，互聯網、人工智能等先進科技也走在前列，發展速度非常快。讓他感到最吃驚的，還是大陸鄉村的發展速度。

莊瑞恒鼓勵台灣年輕人到大陸鄉村創業，「未來有機會，我也希望能參與其中，為鄉村振興出一份力。」

陳慶豪也認為，台胞台企只要抓住機遇，一定能在推進鄉村振興中實現更好更快的發展。「引導前幾十年由城市和工商業發展所創造的資源注入鄉村，是未來發展的一個機會。」陳慶豪說。