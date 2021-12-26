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恒大復工會議　許家印信心喊話：確保12月交樓3.9萬套

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
恒大集團召開復工復產會議，由許家印主持。取自恒大集團
恒大集團召開復工復產會議，由許家印主持。取自恒大集團

陷入流動性危機的恒大集團，26日召開復工復產保交樓周例會，集團董事局主席許家印在會上表示，在極其困難的情況下，集團全體透過幾個月努力拚搏，復工復產保交樓工作初顯成效。他說，「這個月還剩最後5天，我們必須全力衝刺，確保完成本月交樓3.9萬套的目標」，絕不允許任何一個人躺平。

據恒大集團發布訊息指出，截至26日，恒大在大陸全國項目復工率為91.7%，較9月初「保交樓誓師大會」時提高40個百分點。目前，復工人數8.9萬人，在北方多省份進入冬歇期的情況下，仍較9月提高31%。

許家印在會上指稱，在各級政府指導，上下游合作夥伴、金融機構和社會各界支持下，恒大在極其困難的情況下，集團上下全體員工透過幾個月努力拼搏，復工復產保交樓工作初顯成效。

他還說，復工復產不是目的，「保質保量」向業主交樓才是最重要的，下一階段，要繼續千方百計增加復工人數，切實提高工效，以最大力度保證施工的進度和質量。 恒大指稱，目前80%以上的裝潢業者、長期合作材料供應商與恒大恢復了合作。

許家印最後強調，絕不允許恒大任何一個人躺平，集團各級領導一定要帶領全體員工，發揚永不放棄的精神，再接再厲、日夜奮戰。他在會上信心喊話，只要不惜一切代價做好復工復產、抓好工程建設，就一定能將房屋交付給業主，「就一定能恢復銷售、恢復經營、還清債務。」

在此之前，中國恒大於23日晚間公告稱，針對集團目前面臨的風險，風險化解委員會正調動廣泛資源，並將積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益；隨後，按港交所24日公告，許家印與其妻子所持有，價值港幣7.98億元的3億股恒大物業股票，已於12月20日遭強制執行出售。

恒大 債務

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