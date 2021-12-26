快訊

新北確診男到過板橋環球美食街用餐 該專櫃今暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行周誠君：債券是重要開放領域 應提供更多綠色產品

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
人行官員認為大陸應推出更多綠色債券產品，吸引國際資金協助綠色轉型。本報系資料庫
人行官員認為大陸應推出更多綠色債券產品，吸引國際資金協助綠色轉型。本報系資料庫

為迎合中央雙碳目標，中國人民銀行（大陸央行）金融研究所所長周誠君25日表示，債券市場將成為下一步金融對外開放的重要領域，應推出更多的綠色債券產品，動員更多國際資金支持綠色轉型。

據上證報報導，2021上海國際金融中心發展論壇２5日召開，周誠君在會上表示，目前大陸綠色債券類產品在體量、規模上相對小，相比綠色信貸領域規模約人民幣14兆元左右，綠色債券只有人民幣1兆元左右。

他認為，應積極推動綠色債券類產品的發展，吸收更多的國際投資，讓國際資源、資本推動國家的綠色轉型。

周誠君還說，大陸許多基礎設施、公用設施，擁有比較好現金流，同時也符合綠色債券條件，可以進行資產證券化。他建議，地方政府也可以發行一些綠色政府債或者綠色特徵的產品，增加市場綠色類的債券規模。

周誠君還建議，上海應該利用自身條件，在這方面投入更多資源，為投資者提供好的產品，並應該向國際投資者披露較完善的基礎訊息或者環境訊息報告。他說，只有標準統一，訊息披露充分規範，跟ESG（環境、社會和企業治理）相關的產品服務及其價值風險才在各個國家有可比性，才能動員國際資金，發現好的綠色債券類產品，吸引國際投資者來購買。

人民幣 上海 中國人民銀行

延伸閱讀

2022投資 主打美台股

相關新聞

人行周誠君：債券是重要開放領域 應提供更多綠色產品

為迎合中央雙碳目標，中國人民銀行（大陸央行）金融研究所所長周誠君25日表示，債券市場將成為下一步金融對外開放的重要領域，...

海運堵塞！義烏聖誕用品海上漂 到不了美國

在全球聖誕用品市場，浙江義烏不可或缺。義烏國際商貿城匯集幾百家聖誕用品商戶，他們為海外各大城市提供絕大多數聖誕節用品。有數據顯示，全球三分之二的聖誕產品來自義烏。但由於全球海運壅堵，部分聖誕用品卻還在海上漂流著。

大陸住建部長：高槓桿房產業經營模式不可持續

恒大危機後，各界關注大陸房地產業政策變化。中國大陸住建部長王蒙徽表示，過去「高負債、高槓桿、高周轉」的房企經營模式具隱患...

疫情防控升級 三星西安半導體廠進入緊急運營狀態

疫情嚴峻下，大陸陝西省西安市實行了封閉式管理，與外界交通幾乎切斷，據報，南韓三星電子設在當地的半導體工廠已進入緊急運營狀...

IPO市場 寫下多個驚奇

相對於平穩的Ａ股指數，受到註冊制上市制度的推動，加上經濟逐漸復甦，大陸IPO市場則顯得活躍，頻頻創下驚奇。

百家陸企預告業績 八成報喜

A股2021年只剩五個交易日，年底封關前，有103家A股公司提前預告今年業績，儘管疫情持續一整年，仍有八成公司報喜。展望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。