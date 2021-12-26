人行周誠君：債券是重要開放領域 應提供更多綠色產品

為迎合中央雙碳目標，中國人民銀行（大陸央行）金融研究所所長周誠君25日表示，債券市場將成為下一步金融對外開放的重要領域，應推出更多的綠色債券產品，動員更多國際資金支持綠色轉型。

據上證報報導，2021上海國際金融中心發展論壇２5日召開，周誠君在會上表示，目前大陸綠色債券類產品在體量、規模上相對小，相比綠色信貸領域規模約人民幣14兆元左右，綠色債券只有人民幣1兆元左右。

他認為，應積極推動綠色債券類產品的發展，吸收更多的國際投資，讓國際資源、資本推動國家的綠色轉型。

周誠君還說，大陸許多基礎設施、公用設施，擁有比較好現金流，同時也符合綠色債券條件，可以進行資產證券化。他建議，地方政府也可以發行一些綠色政府債或者綠色特徵的產品，增加市場綠色類的債券規模。

周誠君還建議，上海應該利用自身條件，在這方面投入更多資源，為投資者提供好的產品，並應該向國際投資者披露較完善的基礎訊息或者環境訊息報告。他說，只有標準統一，訊息披露充分規範，跟ESG（環境、社會和企業治理）相關的產品服務及其價值風險才在各個國家有可比性，才能動員國際資金，發現好的綠色債券類產品，吸引國際投資者來購買。