疫情防控升級 三星西安半導體廠進入緊急運營狀態

疫情嚴峻下，大陸陝西省西安市實行了封閉式管理，與外界交通幾乎切斷，據報，南韓三星電子設在當地的半導體工廠已進入緊急運營狀態，確保工廠正常生產。

據韓聯社報導，三星電子稱，目前正在最大限度地動用住在職工宿舍內的人員確保生產線正常運行。至於今後的具體運營方案，三星電子說，該公司還需與中國政府協商。

據報導，三星電子安排生產線運轉所需人員停留在工廠附近的職工宿舍而非私宅，避免他們與外界接觸，並正在與當地有關部門就允許這些人員出入工廠進行協商。

據新加坡聯合早報，三星電子西安工廠是三星在海外唯一的半導體存儲器生產基地，負責三星閃存芯片（NAND）產量的四成。

兩周內出現多起新冠病例的西安，23日起實行封閉式管理，以遏制疫情擴散。