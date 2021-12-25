人行：三重壓力要穩字當頭 運用貨幣政策工具做好加法

中國人民銀行最新示警，當前大陸經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。要穩字當頭、穩中求進，人行貨幣政策委員會召開第4季會議，強調運用結構性貨幣政策工具積極做好加法，並加大跨周期調節力度，與逆周期調節相結合，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接。

人行會議指出，要運用結構性貨幣政策工具積極做好「加法」，精準發力，將兩項直達實體經濟貨幣政策工具轉換為支持普惠小微企業和個體工商戶的市場化政策工具，實施好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，綜合施策支持區域協調發展，引導金融機搆加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持。

針對人民幣匯率走向，人行指出，深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，堅持「風險中性」理念，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

對房地產市場，人行指出，維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

人行強調，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性。會議指出，穩健的貨幣政策要靈活適度，增強前瞻性、精準性、自主性，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，更加主動有為，加大對實體經濟的支持力度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定。