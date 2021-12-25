續敞開大門！陸商務部：將持續擴大外商投資市場准入

大陸商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文25日在「中國加入APEC三十週年工商界主題活動暨2021年APEC工商領導人中國論壇」上表示，中國大陸將持續壓縮外資准入負面清單，擴大外商投資市場准入。

王受文指出，中國加入「亞太經濟合作會議」（APEC）30年，中國平均關稅從39.5%下降到7.4%左右。

王受文表示，中國將加強與高標準國際經貿規則的對接，今年9月16日，中國申請加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）。11月1號又申請加入「數字經濟夥伴關係協定」（DEPA），這是中國對外開放的重大舉措，表明中國支持自由貿易，並支持推動經濟全球化和區域經濟一體化的堅定的決心。且中國將通過積極改革，努力全面達到 CPTPP和DEPA的規則標準，並且在市場准入領域做出超過中國現有既有實踐的高水平的開放承諾。

王受文還說，今年中國將繼續壓縮外資准入負面清單，擴大外商投資市場准入，加強投資促進和保護，並且將以實際的行動深化國內改革和擴大高水平對外開放，實現自身高質量發展，也為世界經濟增長做出更多的貢獻。