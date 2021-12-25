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陸駐美大使：美國如不想打仗 就要共同遏制台獨

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸駐美國大使秦剛20日接受美國媒體聯合採訪時指出，台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。（取自大陸駐美國大使館官網）
大陸駐美國大使秦剛20日接受美國媒體聯合採訪時指出，台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。（取自大陸駐美國大使館官網）

大陸駐美國大使秦剛近日接受多家美國媒體聯合採訪，台灣問題依然是當前美國媒體關注的焦點之一。秦剛告訴美國媒體，如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制「台獨」，給和平一個機會。

秦剛並指出，對於中美關係來說，首要是預防危機發生，但美國把過多注意力放在危機發生後的應對上。他說，「什麼危機會讓中美陷入衝突？最令人擔心的就是台灣問題，雙方須盡最大努力預防危機」。

根據大陸駐美國大使館官網消息，秦剛20日接受美國多家媒體主編和資深記者聯合採訪，當中有多個問題都涉及台灣。在被問到，在台灣問題上中美如何管控危機時，秦剛說，「我們認為預防危機比管控危機更重要」。

他指出，就在美方對我們說要管控危機的同時，危機卻每天都在發生。管控危機的最佳方式是防止和減少對華消極政策和行動，特別是不要在台灣問題上挑釁中國。台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。

秦剛強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方必須非常謹慎地對待與台灣之間的接觸，緩和緊張局勢。

他表示，中方所做的都是反應之舉。導致當前台海局勢緊張的是台灣民進黨當局，其否認世界上只有一個中國和兩岸同屬一個中國的事實。

秦剛指稱，台灣當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗，美國則在利用台灣來遏制中國，這就是台海緊張局勢不斷升級的根源。

秦剛說，「中國人民愛好和平，兩岸同屬一個中國。台灣民眾都是中國同胞，我們有句成語叫『血濃於水』，我們不想和自己的同胞發生戰爭，將為兩岸和平統一的前景盡最大努力，因為這最符合兩岸人民的根本利益」。

但他重申，「同時，面對『台獨』勢力的威脅，我們絕不放棄非和平手段，這正是出於阻遏『台獨』的目的」。

秦剛告訴美國媒體，「台獨」對台海局勢和中美關係都構成現實威脅。美國說不希望與中國發生戰爭，中國主張中美和平共處。因此，和平或不打仗是中美之間的最大公約數。但目前雙方都面臨「台獨」的可能性，在美方慫恿下，「台獨」分裂勢力正一步步朝其目標邁進。

他呼籲美方，真正認識到「台獨」是最大的威脅。美方應回到切實遵守一個中國原則上來。如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制「台獨」，給和平一個機會，讓和平勝出。

此外，對於中美是否會陷入「新冷戰」？秦剛表示，之所以會有新冷戰捲土重來的感覺，是因為美國一些人懷著冷戰思維，把中國當作前蘇聯，但「中國不是前蘇聯，中國共產黨也不是僵化的蘇聯共產黨」。而且中國善於從失敗中學習，從前蘇聯的解體中汲取教訓。

美國 台獨

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