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大陸首座百萬千瓦級海上風電場啟用 可供200萬家庭用電

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸第一個百萬千瓦級海上風電項目—「三峽陽江沙扒海上風電場」25日併網發電。（截圖自央視新聞）
大陸第一個百萬千瓦級海上風電項目—「三峽陽江沙扒海上風電場」25日併網發電。（截圖自央視新聞）

據央視新聞報導，中國大陸第一個百萬千瓦級海上風電項目，位於廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮南面海域的「三峽陽江沙扒海上風電場」25日實現全容量併網發電，未來每年可為粵港澳大灣區提供約47億千瓦時清潔電能，滿足約200萬戶家庭一年用電量，每年可節約標準煤約150萬噸、減排二氧化碳約400萬噸。

報導稱，三峽陽江沙扒海上風電場規劃總裝機容量170萬千瓦，總投資約人民幣350億元（約新台幣1,505億元）。項目於2018年11月開工建設，分為5期建設，共安裝269部海上風電機組。

大陸國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍表示，項目的建成投運，對中國開展規模化海上風電場建設、推動海上風電技術創新提升、促進粵港澳大灣區能源清潔低碳轉型，以及海洋經濟綠色高效發展具有重要意義。

三峽集團董事長雷鳴山指出，陽江170萬千瓦海上風電項目，促進了海上風電勘察設計、重大裝備製造和施工的技術創新，帶動中國海上風電全產業鏈協同發展，為中國海上風電集中連片規模化開發、向近海深水區和深遠海發展提供了寶貴經驗。

報導稱，中國大陸擁有發展海上風電的天然優勢，可利用海域面積300多萬平方公理，海上風電產業正從近海向深水遠岸發展。根據大陸國家能源局最新數據，中國大陸海上風電裝機規模已居世界第一。

目前大陸主流的海上風電機組都安裝在近海區域，以水深低於60公尺的近海項目為主，但多家能源類央企已開始探索遠海風電發展新模式。

陽江沙扒海上風電場首次應用抗颱風型漂浮式海上風電機組，與傳統固定於近海海床上的風電機組相比，漂浮式機組在獲取深遠海域穩定優質風電資源的同時，不影響近岸漁業及其他相關產業活動。

位於廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮南面海域的「三峽陽江沙扒海上風電場」，未來每年可為粵港澳大灣區提供約47億千瓦時的清潔電能，滿足約200萬戶家庭一年用電量。（截圖自央視新聞）
位於廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮南面海域的「三峽陽江沙扒海上風電場」，未來每年可為粵港澳大灣區提供約47億千瓦時的清潔電能，滿足約200萬戶家庭一年用電量。（截圖自央視新聞）

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