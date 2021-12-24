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台積電羅鎮球：明年量產3奈米 汽車N5A明年Q3推出

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
台積電南京廠總經理羅鎮球。圖／ICCAD官網
台積電南京廠總經理羅鎮球。圖／ICCAD官網

台積電南京廠總經理羅鎮球表示，台積電在明年會如期推出3奈米的工藝（製程），而且2奈米的工藝也在順利研發；此外明年第3季推出全新的針對汽車電子的N5A工藝平台，將完全符合車規級標準。

大陸半導體新媒芯智訊報導，羅鎮球在中國積體電路設計業2021年會（ICCAD 2021）上表示，雖然有很多人說摩爾定律在減速或者是在逐漸消失，可是事實上，台積電正在用工藝證明了摩爾定律仍在持續在往前推進，7奈米是在2018年推出，5奈米是在2020年推出的，在2022年會如期推出3奈米的工藝，而且2奈米的工藝也在順利研發。

羅鎮球強調，即使在疫情期間，半導體技術發展依然是沒有減緩，依舊依照著原來的步調持續前進。

根據台積電官方的資料顯示，台積電的3奈米相比上一代的5奈米工藝，在邏輯密度上提升了1.7倍，性能提升了11%，同等性能下功耗可降低25-30%。

羅鎮球還公布台積電針對ADAS和智慧數位駕駛艙的汽車晶片的5奈米工藝平台「N5A」，這接續台積電在16奈米、7奈米之後的最先進的汽車電子工藝。

N5A將符合AEC-Q100、ISO26262、IATF16949等汽車工藝標準，將會在2022年3季推出。

羅鎮球強調，汽車電子是全世界最講究安全性、可靠性的一種工藝技術，它會用在輔助駕駛、智慧座艙，或者是未來的自動駕駛上，所有它的安全性和可靠性非常重要，它在這方面的要求要遠高於性能和功耗。

奈米 台積電

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