美國半導體行業協會：大陸在全球汽車半導體產業鏈的角色將越趨重要

集微網消息，12月24日，在上海市經信委、浦東新區科經委指導下，由中國半導體投資聯盟主辦，張江高科、愛集微承辦的「首屆集微汽車半導體生態峰會」在上海正式擧辦。作爲本次峰會亮點之一的「分析師大會」吸引了衆多整車廠以及車規晶片廠商的關注，會場座無虛席，眾多分析師出具的最新產業報告掀起了會議高潮。

愛集微有幸邀請到美國半導體行業協會（SIA）全球政策副主蓆Jimmy Goodrich，他對全球汽車半導體的現狀、未來增長動力、汽車缺晶的影響以及應對模式等做了題爲「汽車半導體產業與公共政策」（AUTO CHIP INDUSTRY & PUBLIC POLICY）的演講。

Jimmy Goodrich首先闡述，隨著汽車電動化、電子化和自動駕駛技術的迅猛發展，汽車逐漸有了「輪子上的電腦」這一共識性的概念，雖然目前全球半導體這一5000億美元的市場主要由PC、數據中心、通信等驅動，但汽車半導體是增長最快的細分市場之一，預計未來5年的年均複合增長率爲5%，明顯高於消費電子行業，而且據世界半導體貿易統計組織（WSTS）數據顯示，全球汽車行業約佔半導體銷售需求的11.4%。

汽車半導體未來的增長潛力有多大？我們可以從傳統燃油車向電動汽車技術演進的路線中一窺究竟。Jimmy Goodrich分析，一輛普通的傳統燃油動力車一般都會載有1400個晶片，從安全氣囊控制、防撞裝置到泊車輔助等不一而足。隨著純電動汽車市場規模的加速擴大以及車載娛樂系統的豐富，汽車安全系統、音頻系統、視覺導航、傳動系統等等都面臨著重大的技術代差性的革新。他具體談到：「有關車載電池管理，哪個輪子應該配多少電力，這些都要靠半導體元件來實現。然後是主驅動本身，電池驅動的給車輪加速的轉子，所有複雜的控制和管理都將由越來越複雜的汽車級半導體技術來敺動。」而且這一趨勢契合了全球控制碳排放和應對氣候變化的訴求：「麥肯錫預測，到2030年，75%的新乘用車銷售將是電動汽車。電動汽車對於減少全球人口的碳排放至關重要，這對於實現世界各國和地區政府，包括中國、美國和歐洲，所宣佈的氣候變化目標至關重要，這些目標都是宏遠計劃中的一部分。」

和汽車電動化雙軌並驅的是自動駕駛技術的突破性進展，這一領域帶動著遠程雷達、LiDAR、車載攝像系統、超聲波傳感器等的立體性技術推進。基於此，Jimmy Goodrich給出了這樣一組數據：一輛汽車中半導體的總量將呈指數級增長，從目前的大約35%增長到40%，到2030年將達到50%左右；自動駕駛晶片市場也將增長兩倍，達到數十億美元。

然而，目前全球汽車半導體行業的發展也面臨著一些重大挑戰，産業供應鏈受到疫情和「缺芯」的雙重困擾。全球性的新冠疫情刺激了其他半導體終端市場的增長，擠壓了車規級晶片的產能，當汽車行業在2020年底出現銷量反彈時，遭遇到了越來越嚴峻的晶片短缺問題。Jimmy Goodrich指出，晶片缺貨危機讓衆多頭部汽車生產商開始反思原有的零庫存模式，而且許多汽車公司與晶片廠商原來保持著若即若離的關係，通過Tier 1或Tier 2系統集成商合作，比如博世公司或大陸公司。在2020年下半年之後，汽車晶片和其他電子類晶片爭奪產能的戰爭越演越烈，Jimmy Goodrich分析道：「晶片廠已經將產能利用率推到了近100%，坦率講，這很驚人。自全球晶片短缺冒頭開始，已持續了好幾個月。2021年，半導體行業的目標是上線26家新晶圓廠，另有26家正在建設中。」

晶圓廠擴產的風潮預計在未來一段時間並不會偃旗息鼓，這個論斷可以從Jimmy Goodrich總結的這幾組數據中得到支持：首先，今年9月汽車集成電路資本支出達到了1480億美元(約新台幣41032億元)，比2020年增長30%，預計未來5年的年均支出將達到1560億美元(約新台幣43250億元)；其次，全球半導體制造部門在成熟工藝節點（28納米至40納米）產能擴充勢頭良好。總之，汽車行業如此深受全球半導體短缺的影響，已經拔高了全球政要和許多資本的關注度，使他們真正意識到了半導體行業作爲基礎技術的重要性。

Jimmy Goodrich最後總結，隨著汽車電動化和自動駕駛技術的蓬勃發展，中國大陸在全球汽車半導體産業鏈扮縯的角色也將會越來越重要；美國也專門劃撥了專注投資汽車半導體成熟節點晶圓廠的基金，韓國也相應地出台了「K-belt」半導體戰略，法國、德國等也不甘落後。未來全球汽車半導體產業鏈必然會別開生面，煥然一新。