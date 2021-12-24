Counterpoint：未來汽車數位化服務將成巨大商機

集微網消息，12月24日，首屆集微汽車半導體生態峰會在上海舉行。Counterpoint研究總監Richard Windsor發表主題爲《未來汽車電子市場趨勢與生態》的演講。

Richard Windsor表示，未來二十年內，汽車行業可能將面臨每輛汽車的晶片含量上升一倍的情況。之所以強調這一點，是因爲Counterpoint預測到，在未來二十年裡，最極端的情況將是全球汽車需求下降65%。

那汽車行業怎麽做才能抵消這種影響？Richard Windsor指出，鋻於汽車行業的盈利能力如此之低，最終結果將是一場大規模的公司合併，全球範圍內的二十六家汽車公司或將變成三四家。電動汽車和燃油車的價格很可能逐漸追平，電動汽車的一個重要競爭力是在廢棄前能行駛更長的距離。特斯拉所做的預測與Counterpoint相符，即行駛大約50萬英里後，電池性能降至20%。這意味著，消費者不需要如此頻繁地更換汽車。也正是如此，購買汽車和維護汽車的成本都大幅下降。電動汽車的維護費用更便宜，因爲需要更換的零部件更少，它們不消耗汽油等。從這個角度來看，Counterpoint認爲電動汽車的經濟性對消費者非常有吸引力。

隨著汽車「四化」及自動駕駛的發展，未來汽車的總體需求呈現顯著下降的趨勢，到2047年汽車數量將減少至4400萬，屆時，自動駕駛車輛將幾乎覆蓋整個市場。一旦真正開始實施電氣化和自動化，且車輛已經完全數位化時，用於汽車的數字服務將成爲一個巨大的商機。

Counterpoint預測，到2024年，用於汽車數字服務的支出可能會多達1.6萬億美元(約新台幣44億元)。Richard Windsor認爲，只要OEM、汽車製造商能夠發生轉變，向消費者提供這些數字服務，這個數額足以讓他們生存下來。因此，在如今的汽車工業中存在著這樣的衝突。而且如果汽車公司要想向消費者提供這些數字服務，他們需要克服許多棘手的問題。

對於芯片廠商而言，在未來二十年裡，它們需要保証能夠承受每輛汽車的芯片含量至少繙一倍的情況出現。