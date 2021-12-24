陸發布明年能源工作7大任務 保障安全、推進科技創新

大陸國家國家能源局局長章建華在24日舉行的全國能源工作會議上發布了明年大陸能源工作的七大重點任務，包括全力保障能源安全、加快能源綠色低碳發展、加快推進能源科技創新、堅定不移深化體制機制改革、提升能源監管效能、全方位拓展能源國際合作及紮實推進全面從嚴治黨。

據大陸國家能源局網站消息指出，針對全力保障能源安全，他指出，「能源的飯碗必須端在自己手裡」，要繼續發揮煤炭「壓艙石」作用，有效發揮煤電基礎性調節性作用，紮實提升電力安全保供能力，持續提升油氣勘探開發力度，不斷完善產供儲銷體系，保障北方地區群眾安全溫暖過冬，加強能源安全運行預測預警。

加快推進能源科技創新，章建華強調，「大國重器必須也只能由自己來掌握」，加快推進技術裝備攻關。重點推動燃氣輪機、核電、可再生能源、油氣、儲能、氫能等重點領域技術攻關，力爭綠色低碳前端技術取得突破。大力開展技術和產業創新；著力構建能源領域碳達峰碳中和標準體系，推進數位化技術創新；加快5G、區塊鏈在能源領域應用，推動新型儲能規模化市場化發展，探索氫能、綜合智慧能源服務發展新模式。

堅定不移深化體制機制改革。他表示，要加快建設大陸全國統一電力市場體系；建立健全各層次電力市場協同運行、融合發展、規範統一的交易規則和技術標準，加強中長期市場、現貨市場和輔助服務市場的統籌銜接，推動完善電價傳導機制，有效平衡電力供需。要積極推進電力市場化交易，深化電力中長期交易，不斷擴大市場交易規模；深入推進電力現貨市場建設，推動具備條件現貨試點轉入長週期運行；積極推動輔助服務成本向用戶側疏導，透過市場機制充分挖掘供需兩側的靈活調節能力，有序推動新能源參與市場交易。

提升能源監管效能。章建華說，要加強重點領域市場監管，深化電網、油氣管網監管，加大公平開放、運行調度、價格成本、合約履約、電網代購電、機組非計畫停運等方面的監管力度，著力營造公平競爭的市場環境。