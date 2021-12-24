陸業界：高性能計算會是智能汽車發展的核心

集微網報導，「自動駕駛進入算力角逐時代，高性能計算成爲智能汽車軟硬件發展的核心和基礎。」12月24日，在首屆集微汽車半導體生態峰會上，黑芝麻智能CMO楊宇訢在主題演講中這樣指出。「首屆集微汽車半導體生態峰會」在上海市經信委、浦東新區科經委指導下，由中國半導體投資聯盟主辦，張江高科、愛集微承辦。

「一覺醒來，汽車行業從原來的夕陽產業變成了朝陽產業。」楊宇訢說，汽車工業的這一波智能電動化浪潮——由內燃機爲核心轉向大算力晶片，從傳統的分佈式架構到全新的電子電氣架構，這些都釋放出大量的汽車晶片新機會。他認爲，未來汽車晶片廠商的機會來自於汽車本身電子架構的改變帶來的大量新型晶片需求。

扮演著汽車智能化大腦的晶片成爲繼內燃機之後的新的核心。從電動窗戶到駕駛輔助系統、智能座艙，以及軟件定義汽車所需要的算力和硬件的預埋，這一切都需要大算力核心晶片的支撐。但楊宇訢強調，自動駕駛的算力角逐並不能簡單地從TOPS的數值來看，而應該是一種綜合計算能力。「自動駕駛是一個綜合算力支撐的平衡系統，以支持不同傳感器所需的完整算力，包括CPU、GPU、NPU、DSP等綜合的算力。」他指出。

而在自動駕駛的商業化進程上，楊宇訢認爲，目前從客戶需求及市場成熟度看，L2+/L3已經是消費者剛需。以L3爲節點，自動駕駛的商業化應用分爲兩條路徑——L3及以下的輔助駕駛，以Tier1爲主導，面向主機廠提供系統集成方案；L4-L5的自動駕駛，則將以互聯網公司爲主導，在封閉或者開放路況下實現商業運營（出租/物流/環衛等）。

對於行業未來發展，楊宇訢很有信心，在當前的這一汽車產業變革的機會下，能夠培養出一批中國的車規晶片廠商。他指出，美國、日本、歐洲的最牛的晶片公司成長起來的階段正是這些國家的電子產品賣得全世界都是的時候，現在汽車將要經歷同樣的階段，中國十分有潛力成爲最具活力的市場。中國的智能電動汽車發展的腳步目前領先全球，也更需要符合技術迭代速度產業鏈供應商，包括希望能夠全方位貼身服務的本土供應商。

值得一提的是，2016年成立的黑芝麻智能科技（下稱「黑芝麻智能」）今年迎來了它的第一個五周年。從圖像處理開始，做人工智能、視覺、自動駕駛、大規模集成電路等，黑芝麻智能在過去的五年裡算是「小有成就」：打造了兩大核心IP；推出了華山系列2代4顆高性能智能駕駛計算晶片；定義了山海人工智能開發平台；成爲大陸國內首家集齊了功能安全專家認證、功能安全流程認證、產品符合性認證的AI晶片公司。