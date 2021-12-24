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陸半導體商推估汽車是固態存儲下一個大規模應用市場

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汽車智能化和車聯網將加速汽車存儲的應用。圖／Ingimage
汽車智能化和車聯網將加速汽車存儲的應用。圖／Ingimage

集微網報導，12月24日，在上海市經信委、浦東新區科經委指導下，由中國半導體投資聯盟主辦，張江高科、愛集微承辦的「首屆集微汽車半導體生態峰會」在上海正式舉辦。綠晶半導體科技（北京）有限公司（下稱「綠晶半導體」）業務發展副總裁李炫煇在峰會上發表了《固態存儲在汽車智能化趨勢下的機遇與挑戰》的主題演講。

李炫煇指出，汽車智能化和車聯網加速了汽車存儲的應用。隨著傳感技術越來越發達，ADAS、自動駕駛等應用的增加，未來智能汽車，尤其是無人駕駛，將不僅是交通工具，更是信息彙總、數據計算和傳輸中心，對數據存儲和處理能力的要求也會越來越高。尤其是圖像傳感器的數量和分辨率不斷提升，會產生海量數據存儲需求。

隨著汽車新四化的持續深化發展，數據與車載存儲技術正逐漸成爲推動自動駕駛、智能座艙落地與應用不可或缺的一環。無疑，汽車將成爲下一個電子半導體技術增長點，而汽車存儲晶片是增速最快的品類之一。據IHS數據統計，2019年車載存儲晶片僅佔汽車半導體市場8%，但隨著汽車「新四化」進程加速趨勢愈加清晰，車輛處理、存儲數據量大幅提升，預計2025年這一數字將大幅提升至12%，全球市場規模將達到81.5億美元(約新台幣2259億元)。2021-2025年複合增長率超過17%。

李炫煇介紹，汽車存儲系統隨智能化水平提升容量和性能快速增長，其中L4/5以上的自動駕駛對於汽車固態存儲容量的需求將達到2TB，汽車領域是繼智能終端、數據中心之後固態存儲大規模應用的領域。但是他同時強調，與消費類以及數據中心等應用場景不同的是，車載存儲晶片對可靠性、安全性等要求要嚴苛得多。「可靠性是固態存儲在汽車應用中最大的挑戰。」李炫煇強調，因爲汽車場景中一點發生應用故障，是直接關乎人身安全的大風險。

公開信息顯示，綠晶半導體成立於2010年，專注於存儲控制晶片以及存儲産品研發和產業化的企業，是國際化的企業級、工業級固態存儲硬盤領導廠商。公司擁有超過30年的創新歷史和完全的自主知識產權，超過30項各國重要發明專利，擁有完整的晶片設計、硬件、系統、測試及固件研發和業務開發團隊，專注於工業級NAND控制器和固態硬盤的開發與銷售。公司的產品適用於嚴苛環境的工業級、企業級和數據中心。在工業領域，產品應用於工業控制電腦、汽車車載、航空航天、醫療設備，以及通信和網絡的工業級嵌入式板載SSD存儲産品、工業級可插拔SSD存儲産品及各類數據中心的企業級/工業級大容量SSD存儲產品上，適用於嚴苛環境中高可靠、長壽命應用的產品。

上海

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