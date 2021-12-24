陸車企華晨雷諾金杯資金耗盡 工廠傳全員放假停發薪資

大陸車企華晨集團與法國雷諾汽車的合資公司「華晨雷諾金杯」出現困局，近日傳出該公司已經耗盡現金，一名華晨雷諾金杯員工近日透露，所在的工廠已停工三個月，12月初華晨雷諾金杯甚至全員放假，目前已停止發放薪資，僅為員工繳納醫療保險。

澎湃新聞報導，該名員工指出，包括他在內的一線員工大約在三個月前收到了公司「暫時放假」的通知，12月初，華晨雷諾金杯開始全員放假，而對於開工時間，該員工表示自己被告知「等通知」。對於華晨雷諾金杯停工、放假、停發薪資，另一名華晨集團員工也證實了此事。

時間回溯到2017年12月15日，華晨雷諾金杯汽車的成立慶典在瀋陽舉辦，時任華晨汽車黨委書記、董事長的祁玉民代表華晨出席儀式，法方代表則是時任雷諾集團董事長兼CEO卡洛斯·戈恩。成立後的合資公司，華晨持有51%的股份，雷諾持49%的股份，由法方派歐陽傑（Thierry Aubry）任合資公司CEO。

在成立之初，華晨雷諾金杯的產品規畫中就僅有金杯車型，而雷諾品牌的車型則被安排在去年在大陸上市，直到去年底，華晨雷諾金杯的首款合資車金杯海獅王才上市，合資後遲遲不導入新車型，這在合資車企中十分罕見。

汽車分析師張翔表示，雷諾和華晨雙方都吝於在合資公司實打實投入，這是華晨雷諾金杯走向衰落的關鍵原因。

同時，在產品上難以推陳出新，華晨雷諾金杯在管理上也屢屢遭遇挑戰。證券時報報導，該公司法方高層自進入合資公司後就在謀畫辭退中方老員工，2019年已進行過多次裁員。

另一方面，華晨破產事件，也對合資公司敲了一記猛棍。去年11月20日，華晨集團正式進入破產重整程序，雖然華晨集團稱重整不涉及與雷諾的合資公司，但業界卻普遍認為，這或許會成為壓倒駱駝的最後一根稻草。

對此，乘用車聯合會秘書長崔東樹表示：「消費者買車是信任未來使用階段的車企會對車輛的產品責任負責，現在企業失信，未來華晨雷諾、華晨中華等車企翻身就沒有啥希望了。」