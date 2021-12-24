中國信達出資258億元 認購螞蟻消金20%股份
中國信達24日在港交所公告，將出資人民幣60億元（約新台幣261億元），以現金方式認購螞蟻消金20%股份權益。
作為增資認購方之一，與目標公司、其他增資認購方及其他現有股東訂立股權認購協議。根據股權認購協定，目標公司向全體增資認購方增發註冊資本人民幣220億元(約新台幣958億元)。其中，中國信達將出資人民幣60億元（約新台幣261億元），以現金方式認購目標公司20%股份權益。
公告顯示，增資事項完成後，螞蟻消金的註冊資本將由人民幣80億元(約新台幣348億元)，增加至人民幣300億元(約新台幣1306億元)，中國信達將持有螞蟻消金24.003%股份權益。
公告指出，在消費需求增長、監管體系日趨完善的背景下，消費金融產業規模持續擴大，金融科技運用使得技術驅動金融創新。董事認為，重慶螞蟻消費金融公司憑藉金融科技賦能，依託商業場景和客戶流量，具有投資價值。透過參與增資事項，公司可以與業內最為領先的消費金融服務提供者建立緊密的合作關係，並在客戶共享、金融科技、金融全產業鏈服務等方面取長補短、互利共贏。
螞蟻消金於2021年6月3日經重慶銀保監局獲批開業，公司住所為重慶市南岸區復興街9號32-1，初始註冊資本為人民幣80億元(約新台幣348億元)，股東包括螞蟻科技集團、南洋商業銀行、國泰世華銀行（中國）等。
從業務來看，螞蟻消金主要經營業務包括發放個人消費貸款；接受股東境內子公司及境內股東的存款；向境內金融機構借款；與消費金融相關的諮詢、代理業務；代理銷售與消費貸款相關的保險產品；固定收益類證券投資業務等。
中國信達成立於1999年4月，是一家從事提供金融服務以及經營不良資產的公司。截至2021年6月底，中國信達由大陸財政部持股58%，社保基金持股7.6%。
中國信達及子公司通過三大分部營運，金融服務部門主要從事提供銀行、證券、保險、融資租賃及資產管理等金融服務；不良資產經營部門主要從事管理由收購不良債權產生的資產與債轉股資產以及提供清算及受託服務；投資及資產管理部門從事私募基金以及其他特定行業企業的財務投資管理。
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