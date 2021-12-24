集微網報導，12月24日，在上海市經信委、浦東新區科經委指導下，由中國半導體投資聯盟主辦，張江高科、愛集微承辦的「首屆集微汽車半導體生態峰會」在上海正式舉辦。作爲本次峰會亮點之一的「分析師大會」吸引了眾多整車廠以及車規晶片廠商的關注，會場座無虛席，眾多分析師出具的最新產業報告掀起了會議高潮。

其中，TechSearch創始人兼總裁E.Jan Vardman帶來了關於汽車電子產品的先進封裝及汽車電子產品向覆晶封裝和晶圓級封裝的轉變趨勢的內容分享。

Vardman指出，當前汽車中ADAS（高級駕駛輔助系統）的應用越來越多，這就意味著車內將使用更多的攝像頭、雷達、超聲波傳感器和LiDAR。這也將推動對更多算力的需求，來處理這些傳感器中的數據。

通常一輛汽車會有多個傳感器，這與在消費類電子産品所用的傳感器類似。但與消費電子相比，汽車對於傳感器的可靠性、安全性等各項指標要嚴苛得多。Vardman舉例，對消費電子來說，需要考慮的溫度範圍可能在0℃到40℃之間，但在汽車領域則是-40℃到150℃；消費電子的使用時間爲3至5年，汽車的使用時間可能是15年；消費電子行業不怎麽考慮振動問題，但在汽車領域，振動問題則十分關鍵。此外在容錯率上，手機等消費電子産品可以有一定的故障率，而汽車則必須是零缺陷。

那麽汽車上不同種類的傳感器在封裝方式上又有什麽不同？Vardman介紹，以索尼的堆曡式CMOS影像傳感器爲例，該產品是專為汽車設計的，產品目標之一是作為相機裡的前端感應器使用。這個產品用了108-ball的PBGA封裝，主體尺寸爲13.23mm × 8.97mm。

而雷達傳感器則採用扇出晶圓級封裝的方式，比如英飛淩的eWLB。但該款產品的封裝設計與手機中的eWLB扇出晶圓級封裝的設計非常不同。在這個設計中有很多冗餘銲球，且沒有任何銲球位於晶粒邊緣。Vardman指出，即便是同一類型的封裝，在車載傳感器的可靠性顯然要比手機等消費電子中的高得多。

那麽有了所有這些傳感器意味著什麽呢？傳感器感知數據後，收集了大量原始數據，都需要被分析和理解，也就是所謂的傳感器融合。「我們必須解釋所有的數據，然後告訴汽車或司機採取一些行動，或者什麽也不做。而傳感器融郃需要大量的計算。通常，這種計算是需要FC-BGA封裝來進行的。」Vardman解釋。

他進一步介紹，一些自動駕駛系統引入的首批產品之一就是英偉達的AI平台「Pegasus」，這是一個用倒裝晶片塑料球柵陣列封裝（FC-PBGA）的GPU，包裝尺寸爲42.5mm×42.5mm。此外，由於這一類產品會散發大量熱量。所以所以熱性能和設計變得非常重要。特斯拉早期一些車型上搭載的就是這樣一套自動駕駛系統。Vardman指出，現在特斯拉自研的自動駕駛系統，也同樣採用FC-BGA的封裝方式。此外，像瑞薩電子、NXP等廠商也都推出了針對汽車應用的FC-BGA。

不過，要讓FC-BGA符合車規級應用，會面臨很多挑戰。Vardman介紹，其中之一是首次在車用封裝中加入底部填充時，可能會發生開裂的問題，這主要是由封裝設計導致的壓力引起的，也可能是注入的底部填充材料引起的，或者是工藝缺陷引起了空隙導致的。他指出，汽車對熱導率的高要求使得開裂的風險非常高，因此在選擇底部填充材料時必須非常謹慎。對此，研究新的底層填充材料和工藝也成爲接下去的重要方面，Vardman認為這也將一定程度推動汽車應用材料的發展。