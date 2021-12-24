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芯原股份戴偉民自信稱大陸汽車半導體風景獨好

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芯原股份創始人、董事長戴偉民認爲明年下半年缺晶問題應該會緩解。情境示意圖。圖／路透社
芯原股份創始人、董事長戴偉民認爲明年下半年缺晶問題應該會緩解。情境示意圖。圖／路透社

集微網消息，2021年12月24日，由上海市經信委、浦東新區科經委指導，中國半導體投資聯盟主辦，張江高科、愛集微承辦，上汽集團協辦的「首屆集微汽車半導體生態峰會」在上海隆重舉辦。

本次峰會的「圓桌論壇」環節由上海市集成電路行業協會秘書長郭弈武主持，主題爲「駕馭新格局，探索芯機遇」。「圓桌論壇」嘉賓大咖雲集，包括小米產投管理合夥人孫昌旭，北汽研究總院開發部部長梁海強，芯原股份董事長戴偉民，魔視智能董事長虞正華，芯馳科技CEO仇雨菁，君聯資本董事總經理葛新宇，勁邦資本管理合夥人王榮進等來自產業界和投資界的七位嘉賓，共話汽車晶片，給給台下的嘉賓和線上的聽眾帶來了不同凡響的饕餮盛宴。

對於「何時能夠結束或者能夠減緩目前缺芯的狀況」這個問題，芯原股份創始人、董事長戴偉民認爲，疫情初期的時候，很多汽車廠商預判錯誤，汽車電子是零庫存，甚至負庫存。此外還有一些災難的影響，比如德州的雪災、日本的地震，也有人說今年下半年中國台灣降雨量少。但這些東西都會過去，明年下半年應該緩解。

戴偉民還談到了企業在這兩年在汽車電子領域中的亮點。他說：「我們在IP授權和設計服務上都達到了車規級認證。我們不僅在GPU上，還在影片和人工智能IP方面在全球爲100多款晶片提供服務。」

他在「圓桌論壇」還提到了車規級小晶片（Chiplet）技術：「前兩天在ICCAD年會上講了Chiplet，我認為汽車需要Chiplet技術。除了電腦和數據中心，第三場景非常重要的是汽車晶片。我們不做產品做服務，人家說我們是晶片界的藥明康德。」

最後，對於本次「圓桌論壇」主題中提到的「探索芯機遇」，戴偉民說：「現在做手機的做汽車，比如小米；做汽車的要做手機，比如特斯拉。愛集微在手機半導體生態中非常成功，現在也已經進入汽車半導體生態，這是非常重要的。我用一句話概括，汽車半導體，中國大陸風景這邊獨好。」

上海 半導體

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