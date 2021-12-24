汽車缺晶的根本原因為何？大陸業界感嘆「供應鏈管理一蹋糊塗」

集微網消息，2021年12月24日，由上海市經信委、浦東新區科經委指導，中國半導體投資聯盟主辦，張江高科、愛集微承辦，上汽集團協辦的「首屆集微汽車半導體生態峰會」在上海隆重舉辦。

本次峰會的「圓桌論壇」環節由上海市集成電路行業協會秘書長郭弈武主持，主題為「駕馭新格局，探索晶機遇」。「圓桌論壇」嘉賓大咖雲集，包括小米產投管理合夥人孫昌旭，北汽研究總院開發部部長梁海強，芯原股份董事長戴偉民，魔視智能董事長虞正華，芯馳科技CEO仇雨菁，君聯資本董事總經理葛新宇，勁邦資本管理合夥人王榮進等來自產業界和投資界的七位嘉賓，共話汽車晶片，給台下的嘉賓和線上的聽眾帶來了不同凡響的饕餮盛宴。

汽車晶片產業鏈與手機晶片產業鏈的不同

小米產投管理合夥人孫昌旭對目前汽車「缺芯」的現象做了多維度的分析，深化了在該領域的問題意識。她首先對比了手機晶片產業鏈與汽車晶片產業鏈的不同。

她提到：「缺貨的時候，手機晶片廠會根據你過往的需求情況做產能分配（allocation）的，這是缺貨時非常重要的手段，對市場的秩序進行管理。」但汽車晶片產業鏈則幾乎是完全另一種情況「晶片原廠對接的是Tier-1供應商，Tier-1供應商來分配客戶需求，但他們由於對終端市場不了解，預測就不準。」市場上於是出現了主機廠、汽車Tier-1供應商和汽車Tier-2供應商同時向晶片廠採購的尷尬局面，晶片廠無法做出精確的產能分配：「他們沒有歷史數據的疊加，次序會變得非常混亂，所以今年現貨市場滿天飛。」

孫昌旭指出，之前手機市場之所以很少出現這種狀況，是因爲手機公司向晶片公司預定的時候，晶片廠會根據歷史數據進行調配，晶片原廠沒有穿透到每個車廠的需求，所以預測不準。加上現在新興品牌眾多，不斷有出現的新品牌，所以原廠更難預測準確。

混亂的汽車晶片供應鏈管理

各種新銳造車力量的崛起讓市場上多了很多品牌，新品牌的汽車和Tier-1、晶片廠的合作還處在從零到一的磨合堦段，孫昌旭感慨：「整個汽車的晶片供應鏈管理一塌糊塗，完全是混亂。越是小晶片，管理越是混亂，而大晶片是晶片廠直接面對車廠，雙方直接接觸，缺貨的概率比較低。」所以，汽車晶片産業鏈看起來缺貨，深層次原因則是供應鏈管理的混亂導致，「好多晶片在現貨市場上炒了一百倍的價格。」

孫昌旭分析，解決之道是車廠直接向晶片供應商做預測（Forecast），穩定採購次序，才能改變汽車晶片供應鏈管理混亂的面貌：「這有待於像蔚小理及小米這樣的新造車勢力的崛起，新的局面出現後，車廠直接向晶片供應商簡化供應鏈下訂單，這個秩序才會穩定。所以我認爲會在大家說的2023年或者2024年左右完成這個過程，它跟產能沒關系，只是管理混亂造成的。」

中國汽車人處在前所未有的好時代

孫昌旭還從投資人的角度，對中國汽車産業未來的發展做了宏觀性的分析。她指出，在電動汽車領域，中國很多技術與海外大廠相比還有很多短板，但這些短板對投資人來說恰恰是很好的機會。

「從晶片到材料、電機、電控，包括智能座椅和天窗這些東西，國內的採購也全部採用海外品牌。並不是說中國的做得不好，而是因為以前這些汽車基本在海外主導設計，供應鏈在海外，現在越來越多的設計在國內主導，所以供應鏈也要從海外遷移到國內，這是大勢所趨」，她闡述。隨著供應鏈由外到內的轉移，全球幾大公司壟斷市場的局面也會為之一變：「汽車製造商正在擁抱整個國產產業鏈，不僅僅是晶片。」

她最後總結：「對投資人來說，沒有哪個時代比當今這個時代更美好，他人眼中的短板，投資人眼裡是機遇和巨大的增長空間。」