快訊

恭喜！耶誕夜騙倒卓君澤 威廉陽明山上求婚成功

疫情海嘯！王品年終掰了 正職員工改發0.5個月獎金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽車缺晶的根本原因為何？大陸業界感嘆「供應鏈管理一蹋糊塗」

集微網 / 集微網
孫昌旭指出，在電動汽車領域，中國很多技術與海外大廠相比還有很多短板，但這些短板對投資人來說恰恰是很好的機會。情境示意圖。圖／路透社
孫昌旭指出，在電動汽車領域，中國很多技術與海外大廠相比還有很多短板，但這些短板對投資人來說恰恰是很好的機會。情境示意圖。圖／路透社

集微網消息，2021年12月24日，由上海市經信委、浦東新區科經委指導，中國半導體投資聯盟主辦，張江高科、愛集微承辦，上汽集團協辦的「首屆集微汽車半導體生態峰會」在上海隆重舉辦。

本次峰會的「圓桌論壇」環節由上海市集成電路行業協會秘書長郭弈武主持，主題為「駕馭新格局，探索晶機遇」。「圓桌論壇」嘉賓大咖雲集，包括小米產投管理合夥人孫昌旭，北汽研究總院開發部部長梁海強，芯原股份董事長戴偉民，魔視智能董事長虞正華，芯馳科技CEO仇雨菁，君聯資本董事總經理葛新宇，勁邦資本管理合夥人王榮進等來自產業界和投資界的七位嘉賓，共話汽車晶片，給台下的嘉賓和線上的聽眾帶來了不同凡響的饕餮盛宴。

汽車晶片產業鏈與手機晶片產業鏈的不同

小米產投管理合夥人孫昌旭對目前汽車「缺芯」的現象做了多維度的分析，深化了在該領域的問題意識。她首先對比了手機晶片產業鏈與汽車晶片產業鏈的不同。

她提到：「缺貨的時候，手機晶片廠會根據你過往的需求情況做產能分配（allocation）的，這是缺貨時非常重要的手段，對市場的秩序進行管理。」但汽車晶片產業鏈則幾乎是完全另一種情況「晶片原廠對接的是Tier-1供應商，Tier-1供應商來分配客戶需求，但他們由於對終端市場不了解，預測就不準。」市場上於是出現了主機廠、汽車Tier-1供應商和汽車Tier-2供應商同時向晶片廠採購的尷尬局面，晶片廠無法做出精確的產能分配：「他們沒有歷史數據的疊加，次序會變得非常混亂，所以今年現貨市場滿天飛。」

孫昌旭指出，之前手機市場之所以很少出現這種狀況，是因爲手機公司向晶片公司預定的時候，晶片廠會根據歷史數據進行調配，晶片原廠沒有穿透到每個車廠的需求，所以預測不準。加上現在新興品牌眾多，不斷有出現的新品牌，所以原廠更難預測準確。

混亂的汽車晶片供應鏈管理

各種新銳造車力量的崛起讓市場上多了很多品牌，新品牌的汽車和Tier-1、晶片廠的合作還處在從零到一的磨合堦段，孫昌旭感慨：「整個汽車的晶片供應鏈管理一塌糊塗，完全是混亂。越是小晶片，管理越是混亂，而大晶片是晶片廠直接面對車廠，雙方直接接觸，缺貨的概率比較低。」所以，汽車晶片産業鏈看起來缺貨，深層次原因則是供應鏈管理的混亂導致，「好多晶片在現貨市場上炒了一百倍的價格。」

孫昌旭分析，解決之道是車廠直接向晶片供應商做預測（Forecast），穩定採購次序，才能改變汽車晶片供應鏈管理混亂的面貌：「這有待於像蔚小理及小米這樣的新造車勢力的崛起，新的局面出現後，車廠直接向晶片供應商簡化供應鏈下訂單，這個秩序才會穩定。所以我認爲會在大家說的2023年或者2024年左右完成這個過程，它跟產能沒關系，只是管理混亂造成的。」

中國汽車人處在前所未有的好時代

孫昌旭還從投資人的角度，對中國汽車産業未來的發展做了宏觀性的分析。她指出，在電動汽車領域，中國很多技術與海外大廠相比還有很多短板，但這些短板對投資人來說恰恰是很好的機會。

「從晶片到材料、電機、電控，包括智能座椅和天窗這些東西，國內的採購也全部採用海外品牌。並不是說中國的做得不好，而是因為以前這些汽車基本在海外主導設計，供應鏈在海外，現在越來越多的設計在國內主導，所以供應鏈也要從海外遷移到國內，這是大勢所趨」，她闡述。隨著供應鏈由外到內的轉移，全球幾大公司壟斷市場的局面也會為之一變：「汽車製造商正在擁抱整個國產產業鏈，不僅僅是晶片。」

她最後總結：「對投資人來說，沒有哪個時代比當今這個時代更美好，他人眼中的短板，投資人眼裡是機遇和巨大的增長空間。」

上海 半導體 晶片 車用晶片 汽車電子

延伸閱讀

經歷Google、小米、Facebook之後 Hugo Barra轉戰醫療新創發展

小米12/28揭曉三款新機 小米12、小米12 Pro搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器

小米打造新電池設計 電量增加10%、續航時間延長100分鐘

曝OPPO首款自研芯片爲NPU 採用台積電6nm工藝

相關新聞

許家印持股再遭強制出售 恆大物業減持3億股

香港交易所今天披露的文件顯示，中國恒大集團董事局主席許家印與其妻子所持有的3億股恆大物業股票，已於12月20日遭強制執行...

汽車缺晶的根本原因為何？大陸業界感嘆「供應鏈管理一蹋糊塗」

集微網消息，2021年12月24日，由上海市經信委、浦東新區科經委指導，中國半導體投資聯盟主辦，張江高科、愛集微承辦，上汽集團協辦的「首屆集微汽車半導體生態峰會」在上海隆重舉辦...

中國或將成稀土最大生產國 與美搶最大話語權

中國稀土集團有限公司23日在江西省正式成立。稀土集團成立後，公司將擁有中國每年70%重稀土、40%輕稀土的開採量，有望成...

中國信達出資258億元 認購螞蟻消金20%股份

中國信達24日在港交所公告，將出資人民幣60億元（新台幣258億元），以現金方式認購螞蟻消金20%股份權益。

TechSearch創始人：汽車電子向覆晶封裝和晶圓級封裝演進

TechSearch創始人兼總裁E.Jan Vardman帶來了關於汽車電子產品的先進封裝及汽車電子產品向覆晶封裝和晶圓級封裝的轉變趨勢的內容分享。Vardman指出，當前汽車中ADAS（高級駕駛輔助系統）的應用越來越多，這就意味著...

陸證監會：將推ESG資訊披露工作 但不能搞「拿來主義」

大陸證監會上市部主任李明23日表示，未來將研究穩步推進環境、社會責任和公司治理（ESG）資訊披露相關工作，但既要體現國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。