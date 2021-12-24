專家稱大陸將培育世界級汽車半導體公司

集微網消息，12月24日，在上海市經信委、浦東新區科經委指導下，由中國半導體投資聯盟主辦，張江高科、愛集微承辦，以及上汽集團協辦的「首屆集微汽車半導體生態峰會」上，愛集微諮詢業務部總經理韓曉敏發表了《迎接汽車大時代》的主題演講，並稱在自給率較低、全球缺晶的情況下，中國汽車半導體產業任重道遠，但基於一系列優勢和利好因素，必將培育出大陸本土的世界級汽車半導體公司。

韓曉敏稱，目前，全球科技産業已經從PC時代疊代至智能手機和移動互聯網時代，而全新的汽車大時代即將來臨。「過去十幾年，整個半導體行業或者電子行業在被智能手機行業推動發展。但自2018年開始，全球智能手機市場已經進入到相對滯脹的狀態，目前出貨量穩定在15-20億部的區間。對此，行業現在的一個共識是，未來5-10年或更長周期，整個ICT行業，尤其是半導體行業的核心推動力量將是新能源汽車、智能汽車行業的發展。」

對此，韓曉敏以大陸國內相關行業的代表企業稱，現在PC時代的新浪、搜狐市值均在30億美元以下，而移動互聯網時代的京東、美團等市值都在千億美元以上。但要注意的是，新汽車時代的甯德市值已達2200億美元，同時未來市值也接近500億美元。可以看出，市場對新能源汽車的認可度非常高，很多新能源汽車廠商都有很樂觀的出貨。

在以新能源汽車爲主的全新汽車大時代，世界各國都想抓住這一前所未有的歷史機遇，進而積極制定很多政策法規推動産業發展。其中包括美國的《確保美國在自動駕駛汽車技術中的領導地位：自動駕駛汽車4.0 》，歐盟的《通往自動化出行之路：歐盟未來出行戰略》，2030年完全自動駕駛社會，日本的《國家自動駕駛研發計劃》，以及中國的《國家自動駕駛研發計劃》。但作爲傳統汽車産業兩大核心陣地，歐洲和日本竝不像中國和美國那樣發展飛快。

近年來，中國大陸的新能源汽車産業雖然經歷了一些掙扎，但得益於政府大力推動和各項政策支持，目前發展十分迅速，同時一些自主車企進入了主流汽車市場。數據顯示，2021年1-11月，中國大陸汽車銷量2348.9萬輛，同比增長4.5%，比2019年增長1.5%。相比之下，同期中國大陸新能源汽車銷量299萬輛，同比大增170%，市場滲透率達到12.7%，其中11月逼近18%。與此同時，中國大陸自主品牌乘用車銷量佔比達46.6%，而新能源車持續升溫。

對於行業發展趨勢，韓曉敏表示，「全球汽車産業正朝電動化、智能化、網聯化三大方向發展，因而將催生越來越多的新能源汽車和智能網聯汽車。在這一歷史機遇下，新能源汽車將帶動ADAS/自動駕駛、V2X、功率器件、高性能計算、網聯晶片、電池管理、傳感器等整個産業鏈加速發展。」基於此，預計2025年中國大陸新能源汽車滲透率超過40%，同時汽車半導體市場規模達到通信（手機）一半。

不過，韓曉敏也指出，中國汽車半導體產業依然任重道遠，尤其在自給率低、全球缺晶的情況下更顯得弱勢。因此，大陸國內汽車廠要培養更多自主晶片供應商。在調研機構Gartner日前發佈的全球前25大汽車半導體企業中，歐洲有7家，美國有8家，日本有9家，而中國大陸只有1家。同時，大陸國內汽車半導體企業也正面臨嚴峻的挑戰，其中包括Bosch和Denso等佔據Tier 1屬性優勢，Intel、NVIDIA、Qualcomm等則通過提供核心晶片在智能化汽車領域大力佈局等。

雖然整體情況不是很樂觀，但大陸國內供應商在汽車領域的佈局還是收到了成效，比如在汽車功率半導體供應鏈裡進入到世界前列。《Automotive News》發佈的全球汽車電子供應商100強報告顯示，中國大陸本土企業數量有8家。但這些企業主要集中在輪胎、結構件、飾件等非電子電氣領域，與電子電氣相關的僅有3家。不過，未來在新能源汽車發展以及大陸國產品牌對供應鏈的需求兩股力量驅使下，中國大陸本土的汽車和Tier-1以及半導體企業將取得快速提升。

基於此，未來中國大陸新能源汽車産業及產業鏈企業大有可為。韓曉敏稱，「中國大陸有全球最大的汽車消費市場，有全球最活躍的汽車創業企業，有目前最完善的基礎設施建設以及保持這一優勢的投入意願，有對新技術新產品接受度高的龐大用戶群體，有對半導體產業發展持續投入的決心，必將培育出大陸本土的世界級汽車半導體公司。」