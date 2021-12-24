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沃爾瑪旗下商店遭爆 疑似下架新疆產品

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為山西一家沃爾瑪早前資料照。中新社
圖為山西一家沃爾瑪早前資料照。中新社

沃爾瑪旗下的倉儲式商店山姆會員店因下架新疆產品而登上熱搜。有大陸消費者表示，在山姆會員商店APP搜索「新疆」，雖會出現「新疆哈密瓜」、「新疆和田紅棗」、「新疆杏」等多個含「新疆」關鍵字供選擇，但搜索之後，卻得到了「抱歉，沒有找到相關商品」的結果。

美國總統拜登當地時間23日已正式簽署「維吾爾強迫勞動預防法案」，禁止從新疆進口產品。沃爾瑪旗下的山姆會員店隨即爆出下架新疆產品，除山姆會員店外，其母品牌沃爾瑪超市也下架了新疆商品。

據港媒鳳凰網報導，山姆會員門店的店員表示，「沒有收到下架新疆產品的相關通知，可能是沒貨了。」

然而，據中國財經新媒體「時代財經」報導，山姆會員店京東旗艦店客服在回應消費者查詢時表示，確實已經下架了新疆產品，但這是因為疫情因素，後續還會上架。

新疆 沃爾瑪 維吾爾

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