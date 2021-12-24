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比亞迪：西安疫情對生產有影響 正積極協調

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
圖為比亞迪為於西安的電動汽車廠。歐新社
圖為比亞迪為於西安的電動汽車廠。歐新社

西安疫情持續延燒，大陸著名汽車品牌「比亞迪」在24日通過陸媒「澎湃新聞」證實，本次疫情對西安園區有些影響，正在積極協調應對。

據了解，西安生產基地是比亞迪最重要的生產基地之一，其承擔著「秦PLUS DM-i混動」、「宋PLUS DM-i混動」等熱門車型的生產。且陝西省人民政府網站顯示，比亞迪西安生產基地一期和二期的規劃年產能均為30萬輛，這表示比亞迪在西安擁60萬輛的年產能。

11月，比亞迪集團董事長王長福曾透露，比亞迪DM-i平台車型供不應求，當時的在手訂單高達20萬輛，DM-i平台車型的交付期已經長達4個月。在西安疫情發生後，外界普遍認為，這將導致比亞迪熱門車型的交付再度延期。

據陝西當地媒體「陝西廣播電視台」報導，截至2021年10月，比亞迪在陝西已累計投資人民幣315億元，實現工業總產值3,841億元，上繳稅金131億元，解決就業超6萬人。西安已成為比亞迪繼深圳總部外，發展質量最高、布局產業最全的城市。2022年到2023年，比亞迪在西安的目標產值有望突破1,000億元。

另外，據陝西省衛健委網站，截至23日24時，陝西新增報告本土確診病例52例。自9日以來，全省累計報告本土確診病例264例（西安市255例、延安市5例、咸陽市4例）。西安此前已經宣布，自23日開始全面加強管控措施：全市小區、單位實行封閉式管理。

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