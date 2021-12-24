百度員工揭內幕 直播業務9成被裁 遊戲部門近全軍覆沒
大陸互聯網近期掀起裁員潮，有百度員工指出，百度這次裁員中，直播業務9成員工被炒，遊戲部門近全軍覆沒。
據港媒明報報導，多位百度員工指出，這次裁員涉及遊戲部門以外的員工，更有員工認為是次裁員為2018年以來最大規模。
被裁員的員工透露，裁員是在22日上午11點的全員大會上宣布，遊戲部門300多人接近全部被裁，直播業務被裁員90%，財經垂類直播亦有裁員，教育等業務也有員工被炒，具體比例不詳。
另外，百度副總裁、移動生態用戶增長部總負責人、互動文娛平台總負責人曹曉冬亦被指將離職。
對於這次裁員，百度回應，基於業務發展，移動生態事業群部門進行的教育、遊戲等個別業務的小規模調整，涉及少量的人員流動。公司現在定位是擁有強大互聯網基礎的領先AI公司，在人工智能、自動駕駛、智能交通、量子計算等等deep tech上投入很多，發展也比較迅速，重申是次裁員屬正常的業務運營調整。
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