北京甲級寫字樓 淨吸納量創新高

全球房地產服務及投資管理公司高力國際華北區董事總經理嚴區海22日在北京透露，今年北京甲級寫字樓淨吸納量近114萬平方米，是有歷史紀錄以來最好的去化表現。

中新社報導，高力國際華北區第四季度新聞發布會22日舉行，高力國際華北區研究部董事陸明表示，需求端的爆發式增長主要源自互聯網科技企業的快速擴張。據不完全統計，在辦公樓市場範圍內，互聯網科技企業在超過5000平方米的大宗租賃成交中（僅包含新租和擴租）就已經接近140萬平方米，其中甲級寫字樓約45萬平方米，乙級25萬平方米，產業園近70萬平方米。

陸明認為，如果再加上小於5000平方米的租賃成交，據測算，互聯網科技行業今年的新增辦公面積至少在160萬-200萬平方米之間。以互聯網科技為代表的新經濟企業已經成為左右北京辦公樓市場走勢的一股最重要的力量。

需求大增的同時，北京寫字樓空置相較2020年末出現較大幅度回落。高力國際當日發布的數據顯示，截至目前，寫字樓空置率已經降至15.1%，年降幅達4.4個百分點。嚴區海認為，超預期的需求大漲，料將使寫字樓空置率持續走低，去年四季度的19.4%的空置率將成為未來3到5年的階段性高點。