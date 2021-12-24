聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京甲級寫字樓 淨吸納量創新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

全球房地產服務及投資管理公司高力國際華北區董事總經理嚴區海22日在北京透露，今年北京甲級寫字樓淨吸納量近114萬平方米，是有歷史紀錄以來最好的去化表現。

中新社報導，高力國際華北區第四季度新聞發布會22日舉行，高力國際華北區研究部董事陸明表示，需求端的爆發式增長主要源自互聯網科技企業的快速擴張。據不完全統計，在辦公樓市場範圍內，互聯網科技企業在超過5000平方米的大宗租賃成交中（僅包含新租和擴租）就已經接近140萬平方米，其中甲級寫字樓約45萬平方米，乙級25萬平方米，產業園近70萬平方米。

陸明認為，如果再加上小於5000平方米的租賃成交，據測算，互聯網科技行業今年的新增辦公面積至少在160萬-200萬平方米之間。以互聯網科技為代表的新經濟企業已經成為左右北京辦公樓市場走勢的一股最重要的力量。

需求大增的同時，北京寫字樓空置相較2020年末出現較大幅度回落。高力國際當日發布的數據顯示，截至目前，寫字樓空置率已經降至15.1%，年降幅達4.4個百分點。嚴區海認為，超預期的需求大漲，料將使寫字樓空置率持續走低，去年四季度的19.4%的空置率將成為未來3到5年的階段性高點。

北京 房地產

延伸閱讀

西方外交抵制北京冬奧 普亭稱一大錯誤

花式滑冰／羽生結弦傷後復出 首度表態要進軍北京冬奧

北京冬奧隊職員須戴N95口罩 加油鼓掌不吶喊

獨／結婚19年 利菁驚爆和老公冷戰3個月差點走向離婚

相關新聞

昆山台協會長交接 三個期待

昆山市台協23日下午舉行第十五屆會員大會暨第十四、第五屆會長交接儀式，由昆山老會長、現為台企聯常務副會長兼發言人孫德聰回...

唐山發展機器人產業

唐山市高新區現有機器人企業75家，主要涉及機器人本體、工業機器人系統集成、傳感器及關鍵部件、工業自動化以及機器人服務等產...

泉台農業融合 助力閩鄉村振興

大陸鄉村振興如火如荼，具有對台區位優勢的福建持續釋放兩岸鄉村產業融合政策紅利，農業利用台資數量和規模持續保持大陸第一。

中緬跨境人民幣結算 臨滄試點成功

雲南省臨滄市商務局表示，本月20日，隨著出口商緬甸棉花製造公司收到的首筆預付款6萬元人民幣匯入其在緬甸經濟銀行木姐分行的...

寸灘郵輪母港 建築方案確定

重慶市規劃和自然資源局22日發布寸灘國際郵輪母港重要建築方案，將在寸灘國際新城布局寸灘國際郵輪中心和郵輪母港站TOD項目...

中老鐵路 客貨運輸穩步增長

中國鐵路昆明局集團22日發布消息，中老鐵路自12月3日開通至今，共發送旅客42萬人次，累計開行貨物列車203列，發送貨物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。