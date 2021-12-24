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遼寧自貿區瀋陽片區 2政策升級

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

瀋陽市政府新聞辦22日召開的新聞發布會消息，2021年以來，遼寧自貿試驗區瀋陽片區建設取得可喜成效。

據統計，1-11月遼寧自貿試驗區瀋陽片區全口徑稅收9.97億元（人民幣，下同），同比增長20.1%；進出口貿易額115.7億元，同比增長180.3%；實際利用外資2290萬美元，同比增長180%。洽談儲備項目125個，總投資額635億元，簽約項目63個。在建億元以上重點項目65個，計畫總投資627.2億元，項目數和投資額分別是成立當年5倍和6.4倍。

遼寧自貿試驗區瀋陽片區管委會副主任沈小舒說，遼寧自貿試驗區瀋陽片區成立之初，圍繞加快推動結構調整和對外開放兩項特色試驗任務，聚焦培育新經濟、增強新動能，先後制定支持先進製造、科技創新、金融服務、融資租賃、跨境電商等一系列產業政策，有力促進了新興產業聚集。　

在金融產業方面，金融類企業超過500家，稅收同比增長46.7%，東北首個合格境外有限合夥人試點落地實施。在先進製造和科技創新方面，科技型企業3000餘家，高新技術企業314家，是成立初期24倍；在跨境電商方面，2021年跨境電商交易量達1544萬單，是去年全年單量的8.9倍。　　

沈小舒表示，為了進一步適應產業發展需要，遼寧自貿試驗區瀋陽片區2021年啟動了產業政策修訂工作，將陸續推出產業政策升級版。目前金融服務和科技創新兩項政策的升級版已出台。

自貿試驗區 電商 人民幣

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