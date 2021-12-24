秉持誠信做生意 孫德聰擴大版圖

台企聯常務副會長兼發言人孫德聰回鍋擔任昆山台協新任會長，他是南寶樹脂集團大陸區董事長，秉持著「誠信」做生意的他，將公司做大，市場從深圳逐漸延伸到東莞、昆山、佛山等地。

孫德聰在台灣嘉義鄉下長大，秉持著從小父親對他的教誨「誠信」，造就南寶近半世紀以來業務蒸蒸日上，讓南寶化工壯大成南寶樹脂集團。

他認為，想要塑造一個品牌並不是用錢就能夠堆砌起來，只有嚴格的品質標準、才是最堅強的後盾。南寶樹脂自從創辦以來，始終抱著一流技術，一流產品，一流服務的信念，所有南寶人都嚴格貫徹「品質第一、技術領先、服務至上」的品質政策。

孫德聰說，過去南寶在台灣訂單最多的時候，就是蓋五家工廠都不敷使用，到現在，南寶除了台灣外，還有泰國、印尼、香港、越南、大陸、美國共十多家生產工廠及分公司，尤其在大陸市場是從深圳起步，逐漸延伸到東莞、昆山、佛山等地，目前南寶樹脂的產品暢銷大陸及世界各地，成為一個享譽大陸及國際的知名品牌。

孫德聰在上世紀九○年代便來到江蘇昆山，見證了昆山及整個大陸的快速發展與人民生活水準的穩步提升，昆山已經成為他的第二個故鄉。

多年來，他一直熱中於推進兩岸深度融合發展與多領域廣泛交流，其中以昆山慧聚寺天后宮與台灣鹿港天后宮媽祖的宗教交流最讓人津津樂道。