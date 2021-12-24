昆山台協會長交接 三個期待

昆山市台協23日下午舉行第十五屆會員大會暨第十四、第五屆會長交接儀式，由昆山老會長、現為台企聯常務副會長兼發言人孫德聰回鍋擔任新會長，從昆山六豐機械工業總經理宗緒惠手中接棒，擔任昆山台協新任會長。

孫德聰表示，最近為了接會長一職心中百感交集，他想對大家表達三個感謝、三個抱歉再加三個期待。他說，原本老人家（指孫德聰）心裡面一直想退休，又被拱出來當會長，家人和公司一定是百般不願意，感謝台商朋友和領導對他不嫌棄，「讓（我）這個老人家可以回鍋當會長。」

卸任的昆山會長宗緒惠。特派記者林汪靜／攝影

對於三個期望，孫德聰指出，第一個期望，希望未來的台協在台辦和（昆山）市委市政府的支持下，能夠做到當政府有任何事情會想到台協有能力來推動、承擔；當台商、台胞有任何需要幫忙的，會想到有娘家台協會可以幫到忙，而對於昆山百姓，希望能夠經常想到昆山有台商真好，期望在大家的共同努力之下把它做好。

第二個期望，希望台協能夠繼續在兩岸文化經貿交流上，協助已經在昆山的企業做好轉型升級，或者協助在昆山的企業做好內循環，大家一起來把根留在昆山賺大錢。

第三個期望是協會的工作一棒接一棒，希望歷任幹部能繼續來指導和協助，讓協會在原有的基礎上做更多的發揮和努力，並希望幫助更多六年級、七年級、八年級後起之秀，帶動更多的台灣年輕人來昆山就學立業或者是成家。

他說，昆山有兩個非常好的投資平台，第一是昆山的深化兩岸合作試驗區，第二是大陸的台商基礎家園建設，這兩個平台是別的地方政府沒有辦法輕易複製的，希望未來台協在（昆山）政府的指導下，能繼續擦亮這兩個好的投資平台，希望能因台協的努力或是政府的支持，繼續增強全面對台合作的底氣和魄力。

宗緒惠表示，他記得四年前的12月22日，也是在這個溫暖的冬日，有幸當選為昆山市台協會長，兩年後又獲連任，1400多天忙碌又充實，每天與協會全體幹部會晤，攜手奮鬥是他一生的榮幸和幸福，更是他一生為此驕傲的經歷。

他提到，（昆山）市台辦、市台協積極引導廣大在昆台商加碼投資轉型升級，目前累積投資項目超過5500個、投資金額超過670億美元，投資領域從製造業向農業、金融、文旅、教育、醫療等服務業全方位拓展，目前實現的進出口貿易額超過人民幣10億元，創造了稅收收入超過人民幣5千萬元，呈現一片欣欣向榮的局面。

國台辦經濟局局長張世宏、江蘇省台辦主任練月琴、蘇州市台辦主任沈晶、昆山市委書記周偉、新黨前主席郁慕明、全國台企聯會長李政宏、全國台企聯榮譽會長王屏生等官員、商界代表均出席此次大會。