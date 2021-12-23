兩岸民營經濟創新發展示範區 五年推進291個涉台投資

海峽兩岸民營經濟創新發展示範區建設成果展在浙江溫州市政府行政中心舉辦，總結示範區成立以來首個五年計劃的建設成果，透過文字、圖片資料展現兩地經貿往來、民間交流及台青來溫築夢工作成果。

在建設工地上，溫州市台商協會會長張憲清指出，正在建設的溫州台商科技產業園，總投資約5億元的項目，建成後將重點引進台灣地區高新科技、智能製造等領域的知名企業，和台灣高層次人才及台灣青年創業等項目，成為浙江全省首個台企集聚發展的示範園區。

張憲清並指出，海峽兩岸民營經濟創新發展示範區的建設推動，「五年來溫州累計註冊291個涉台項目，總投資21.38億美元。」

據浙江省發展規劃研究院對示範區建設中期評估，評價溫州推動海峽兩岸民營經濟創新發展示範區，為浙江乃至全大陸，推動兩岸合作發揮「四個地」的作用明顯，即民營經濟兩岸合作集聚地、民間資本市場准入先行地、民間金融綜合改革試驗地、以及民營經濟向心發展歸屬地，影響逐步提升。

邁入「十四五」，溫州推進高質量跨越，打造共同富裕示範區市域。據規劃，將以海峽兩岸民營經濟創新發展示範區作為對台工作先行先試的試驗田，推動溫州和台灣兩地經貿合作、人才對接、基層文化交流的重要平台。