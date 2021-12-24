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中老鐵路 客貨運輸穩步增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路昆明局集團22日發布消息，中老鐵路自12月3日開通至今，共發送旅客42萬人次，累計開行貨物列車203列，發送貨物5.5萬噸。客貨運輸均呈穩步增長態勢。 　　

中新社報導，為滿足旅客出行需求，中國鐵路昆明局集團持續增開中老鐵路中國段列車，從開通初期日開行17.5對，增加至近期日開行最高31.5對。隨著雲南恢復跨省旅遊、元旦小長假臨近，預計中老鐵路中國段客流依然會持續增加，鐵路部門將實行「一日一圖」，根據客流情況，動態安排列車運行計畫。

此外，中老鐵路在貨運方面打通了東南亞腹地，使中國與老撾、泰國、柬埔寨等國擁有了便捷的陸運新通道。截至目前，中國段累計開行貨物列車161列，發送貨物總量達2.8萬噸；老撾段累計開行貨物列車42列，發送貨物總量達2.2萬噸，特別是自12月3日昆明站首發中老鐵路國際貨物列車後，山東、浙江、重慶、長三角等地，也相繼發出中老鐵路國際貨物列車，目前共開行國際貨物列車47列，累計發送貨物總量達2.5萬噸，中國進口貨物主要有天然橡膠、鐵礦石、化肥；中國出口貨物主要有蔬菜、水果、機電產品。

東南亞

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