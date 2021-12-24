聽新聞
test
0:00 / 0:00
中老鐵路 客貨運輸穩步增長
中國鐵路昆明局集團22日發布消息，中老鐵路自12月3日開通至今，共發送旅客42萬人次，累計開行貨物列車203列，發送貨物5.5萬噸。客貨運輸均呈穩步增長態勢。
中新社報導，為滿足旅客出行需求，中國鐵路昆明局集團持續增開中老鐵路中國段列車，從開通初期日開行17.5對，增加至近期日開行最高31.5對。隨著雲南恢復跨省旅遊、元旦小長假臨近，預計中老鐵路中國段客流依然會持續增加，鐵路部門將實行「一日一圖」，根據客流情況，動態安排列車運行計畫。
此外，中老鐵路在貨運方面打通了東南亞腹地，使中國與老撾、泰國、柬埔寨等國擁有了便捷的陸運新通道。截至目前，中國段累計開行貨物列車161列，發送貨物總量達2.8萬噸；老撾段累計開行貨物列車42列，發送貨物總量達2.2萬噸，特別是自12月3日昆明站首發中老鐵路國際貨物列車後，山東、浙江、重慶、長三角等地，也相繼發出中老鐵路國際貨物列車，目前共開行國際貨物列車47列，累計發送貨物總量達2.5萬噸，中國進口貨物主要有天然橡膠、鐵礦石、化肥；中國出口貨物主要有蔬菜、水果、機電產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言