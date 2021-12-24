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寸灘郵輪母港 建築方案確定

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市規劃和自然資源局22日發布寸灘國際郵輪母港重要建築方案，將在寸灘國際新城布局寸灘國際郵輪中心和郵輪母港站TOD項目。 　　

中新社報導，寸灘國際郵輪母港片區規劃1.6平方公里，是重慶建設寸灘國際新城和培育建設國際消費中心城市的重要載體。為讓「寸灘」變「金灘」，重慶市規劃和自然資源局會同有關單位開展了寸灘郵輪母港重要建築方案徵集，收到來自全球十餘個國家和地區的71家設計機構（聯合體）報名。 　

經評審團評議，形成了推薦方案。近日，經重慶市規劃委員會暨市歷史文化名城保護委員會審議，確定了實施方案。方案具體情況如下：占地6.6公頃的寸灘國際郵輪中心將結合現狀貨運碼頭的改造，整體形成郵輪母港城市綜合體。交通功能區全部放在地下，與碼頭區有機銜接，商業功能通過6個相對獨立的建築體抬升至空中，形成「漂浮」的雲層商業空間，下方架空作為草坡公園，將城市腹地與濱江區域整體貫通。 　　

郵輪母港站TOD項目是寸灘國際新城重要的交通和商業商務綜合體，建築以「金灘龍門」造型呈現，強化中軸對景，形成「開放之門、未來之窗」空間意象。建築鏤空以延續中軸景觀廊道，頂部貫通以打造雲端城市客廳。建築體量穩重對稱，造型簡潔，富有現代感。 　

有關專家表示，寸灘地區歷史文化底蘊深厚，從村落梯田到集裝箱碼頭，再到現在的郵輪母港，都是為了適應城市發展的時代要求。兩個建築方案在造型和色彩上，都尊重了城市發展的痕跡，有效延續了歷史文脈。

重慶市江北嘴中央商務區投資集團有限公司相關負責人表示，正積極推動寸灘國際郵輪母港招商工作，已累計與30多家國內外大型知名企業進行廣泛接洽和商談，目前正在對產業落地方案進行研究論證。

郵輪 建築 碼頭

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