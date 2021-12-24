中緬跨境人民幣結算 臨滄試點成功

雲南省臨滄市商務局表示，本月20日，隨著出口商緬甸棉花製造公司收到的首筆預付款6萬元人民幣匯入其在緬甸經濟銀行木姐分行的人民幣賬戶，並於近日完成了進出口貿易流程，臨滄外貿企業雲南龍盛商貿公司參與的中國首筆中緬邊貿跨境人民幣結算業務試點宣告成功。

中新社報導，12月14日，緬甸央行對外發布第48號令，為加快中緬兩國邊境貿易發展，優化兩國銀行間結算體系，遵循符合東盟金融一體化原則提升國內金融貨幣使用流通，允許在中緬兩國邊境地區直接使用人民幣/緬幣進行支付結算。

在「中緬邊貿結算協議」簽署後，中國銀行臨滄分行第一時間為雲南龍盛商貿公司辦理了首筆預付款匯出手續。該筆業務的成功協作，標誌著中緬邊境貿易結算渠道更加暢通，有利於邊貿企業規避匯率風險，減少匯兌損失，同時也為臨滄出口企業在當前特殊背景下及時收匯提供了有力支撐。

臨滄市商務局表示，下一步，將繼續支持各商業銀行在雙邊監管合作框架下積極對接緬甸金融機構、加強合作溝通，堅持在新冠疫情和國際形勢動蕩疊加不利影響的形勢下審慎穩健開展工作、嚴格把控各類風險，為邊貿企業和各項產業發展增添強勁動力，為人民幣在周邊國家流通使用和中緬兩國經貿合作做出新的更大貢獻。