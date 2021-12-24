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泉台農業融合 助力閩鄉村振興

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
鄉村振興是各地積極推動的重要項目。圖為廣西融安，推進農村公路的「路網建設」助力鄉村振興。（新華社）
鄉村振興是各地積極推動的重要項目。圖為廣西融安，推進農村公路的「路網建設」助力鄉村振興。（新華社）

大陸鄉村振興如火如荼，具有對台區位優勢的福建持續釋放兩岸鄉村產業融合政策紅利，農業利用台資數量和規模持續保持大陸第一。

中新社報導，近年來，福建泉州落實「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」，全面推進泉台農業融合發展，取得良好成效。

作為泉台農業融合發展重點項目，由惠安縣台灣農民創業園、閩台農業融合發展產業園（永春）、農業農村部台灣農業技術交流推廣中心組成的「兩園一中心」對台項目建設正在推動中。

惠安縣台灣農民創業園相關負責人表示，作為國家級的台灣農民創業園，園區今年合同利用台資1665萬元人民幣，發展對台農業合作項目15個。

深耕水產品加工、速凍食品生產銷售行業的台商吳妘蓁表示，這些年來惠安台灣農民創業園提供的政策優惠、項目補貼等一系列扶持對他們公司幫助很大。接下來他們還將參與建設兩岸食創園區，吸引更多台胞、台企來泉創業就業。

兩岸農業融合發展也給當地年輕人帶來了新的機遇。從小愛和水果打交道的周一平引進了300多種台灣優質水果品種，在惠安台灣農民創業園裡打造出了一片特色農業基地。周一平說，這些引進的台灣水果具有較好的品種和技術優勢，產生的經濟效益高，希望能用培育出來的新品種果樹種苗幫助當地農戶轉型致富。

據統計，今年泉州市新增台資農業企業12家，新建閩台農業重點項目30個，新引進台灣技術16項，新增推廣示範面積達2.7萬畝，並扶持了17個市級泉台農業合作示範基地建設及2個對台合作交流項目。 　　

泉州市農業農村局相關負責人表示，下一步還將加大泉台農業融合政策宣傳力度，有針對性地引導台灣的優秀設計團隊、經營企業、專家來泉合作；同時，繼續推進「兩園一中心」對台項目建設，輻射周邊農村、農民，提高農民收入水平，助力鄉村振興。

農民 創業 福建

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