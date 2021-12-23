首款鴻蒙汽車發布 「AITO問界M5」107萬起

在冬季旗艦新品發布會上，華為還發布了首款搭載鴻蒙系統的電動車，由小康集團旗下賽力斯公司合作推出全新的智能豪華電驅SUV「AITO問界M5」，後驅標準版預售價為人民幣25萬元（新台幣107萬元），四驅性能版預售價為人民幣28萬元（新台幣120萬元），四驅旗艦版預售價為人民幣32萬元（新台幣137萬元）。

驅動之家報導，華為消費者業務CEO余承東表示，目前購買新能源汽車的消費者越來越多，但也有不少消費者擔心電動車續航能力差、電池衰減快、充電不便利等。

他提到，AITO問界M5搭載了全新的HUAWEI DriveONE純電驅增程平台，最高可帶來加速4秒級的超跑級動力和1,242公里的超長續航里程，還在保證極致性能的前提下，實現了超低能耗，更省電省油。

余承東指出，智慧增程系統還可以靈活適應各種狀況，支持純電優先、自動模式和燃油優先三種耗能模式，不管大家是日常通勤還是戶外越野， 隨時隨地都可以放心出行。

AITO問界M5首次搭載全新的HarmonyOS智能座艙，讓車輛能夠與人、手機、智慧家居、智慧手表等進行無縫連線，支持語音交互、智慧的小藝建議、車載地圖Petal Maps、全能數位車鑰匙等智慧化體驗。

AITO問界M5將透過華為全大陸的零售通路進行銷售，自即日起，陸續在42個城市180家華為門市進行真車展示；自2022年1月20日起，會陸續在118個城市，500家華為門市開啟預約試駕及預定，用戶可以透過AITO官網和我的華為APP進行預約。