西安疫情對比亞迪生產造成影響 DM-i車型交付緊張

陝西西安於23日零時起實行「封閉式管理」，在西安布局全產業鏈的比亞迪表示，疫情對西安園區的生產有些影響，正在積極協調應對，不過比亞迪西安新能源汽車基地所生產的車型，包括了秦、宋DM-i超級混動等熱門車型，勢必交付將吃緊。

上海財聯社報導，不過對於網路傳出，「比亞迪西安園區封閉，非特殊情況人員不得進出。現原有材料可以維持較長時間的生產營運」的消息，比亞迪官方未做出回應。

西安是比亞迪重要的生產基地之一，2003年併購秦川汽車後，比亞迪正式落戶西安高新區，之後相繼在西安布局了乘用車、商用車、電子、汽車金融、軌道交通和動力電池等全產業鏈業務。

在乘用車方面，早在2014年9月，比亞迪西安新能源汽車基地一期專案在高新區草堂科技園實現投產，形成30萬輛整車年產規模。2018年1月，總投資人民幣20億元、年產30萬輛的新能源乘用車二期擴產項目啟動。

今年年初，二期部分產能已經投入使用，基地總產能已經增長到40萬到50萬輛之間。西安新能源汽車基地所生產的車型，包括了秦、宋DM-i超級混動等熱門車型。

商用車方面，比亞迪西安新能源廠區在2017年1月開建了純電動客車基地，規劃年產5,000輛純電動客車生產能力。

陝西省商務廳數據顯示，11月西安比亞迪共生產5.5萬輛整車。產銷快報顯示，比亞迪11月整體產量為99,753輛，可見西安基地的產量占到整體產量的半數以上。

業內人士分析，比亞迪在全大陸布局有八大生產基地，西安基地因本次疫情會在一定程度上，對12月的產量造成影響，但從全年角度看，影響不會太大。

動力電池方面，2018年9月，比亞迪30GWh動力電池項目也落戶西安工業園，目前電池工廠已經投產兩期，一期規劃產能10GWh，全部用於外供與儲能電池，且已經投產。

與此同時，為滿足市場長期對DM-i超級混動車型的火爆需求，今年4月開工建設的西安比亞迪20GWh專用刀片電池項目已於12月正式投產。

比亞迪於日前再度在西安加碼布局。12月5日，總投資人民幣150億元的比亞迪新能源汽車零部件項目簽約及產業園開工儀式在西安舉行，預計2024年建成。

除了比亞迪，開沃、陝汽、吉利、北汽等車企均在西安建有生產基地，其中吉利旗下的星越L亦在西安生產目前這些車企暫未就疫情影響情況作出表態。