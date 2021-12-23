SWIFT：人民幣國際支付份額全球第五 使用比重增2.14%

環球銀行金融電信協會（SWIFT）於22日發布數據顯示，2021年11月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持全球第五位，但使用比重增至2.14%。

雖然人民幣全球支付排名維持不變，但比重有所增長。人民幣全球支付占比由10月的1.85%升至11月的2.14%；從金額來看，2021年11月，人民幣支付金額較10月增加了18.89%，同期全球所有貨幣支付金額總體增加了2.87%。

在11月主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日元分別以39.16%、37.66%、6.72%和2.58%的占比位居前四位。

與此同時，數據也顯示，如果以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，人民幣位列第六，佔比1.38%。