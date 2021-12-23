快訊

聯合線上「讀創故事」獲文策院潛力改編文本7項入選

桃園9月大男嬰瘦成皮包骨 營養不良在家猝死警追查中

SWIFT：人民幣國際支付份額全球第五 使用比重增2.14%

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
人民幣在國際支付份額仍維持第五名。路透
人民幣在國際支付份額仍維持第五名。路透

環球銀行金融電信協會（SWIFT）於22日發布數據顯示，2021年11月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持全球第五位，但使用比重增至2.14%。

雖然人民幣全球支付排名維持不變，但比重有所增長。人民幣全球支付占比由10月的1.85%升至11月的2.14%；從金額來看，2021年11月，人民幣支付金額較10月增加了18.89%，同期全球所有貨幣支付金額總體增加了2.87%。

在11月主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日元分別以39.16%、37.66%、6.72%和2.58%的占比位居前四位。

與此同時，數據也顯示，如果以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，人民幣位列第六，佔比1.38%。

人民幣 歐元區

延伸閱讀

大宇資 11月EPS 13.47元

境外環球股 績效亮眼

創惟11月獲利年增226% 每股賺0.83元

把百貨公司變成綠色體驗小學堂！環球購物中心讓客人「把永續帶回家」

相關新聞

大陸30城發消費券 衝刺買氣

衝刺年關內需消費，重慶、成都、合肥、鄭州、南昌等30多個城市12月以來推出消費券，主要集中在餐飲、購物、旅遊和體育等領域...

TikTok超越Google！成今年訪問量最多網站

網路服務科企Cloudflare的數據顯示，抖音國際版TikTok是2021年全球訪問量最大的互聯網網站，超過去年冠軍A...

SWIFT：人民幣國際支付份額全球第五 使用比重增2.14%

環球銀行金融電信協會（SWIFT）於22日發布數據顯示，2021年11月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球...

陸國常會：加強進出口政策支持 鼓勵企業抓住RCEP契機

大陸國務院總理李克強23日主持召開國務院常務會議。據陸媒「財聯社」訊息指出，會議表示，鼓勵企業抓住《區域全面經濟夥伴關係...

騰訊以分紅形式大幅減持京東股份 京東股價一度大跌10%

騰訊控股23日宣布，計劃將所持有約4.6億股京東集團股份作為中期股息派發給騰訊股東。派發完成後，騰訊所持有的京東股份占比...

李義虎：美增加「蝴蝶效應」 增加大陸應對不適感

北京大學台灣研究院院長李義虎表示，美國總統拜登不會為台灣問題而不顧中美戰略競爭的統籌盤算，但美方會製造「蝴蝶效應」，增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。