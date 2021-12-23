陸國常會：加強進出口政策支持 鼓勵企業抓住RCEP契機

大陸國務院總理李克強23日主持召開國務院常務會議。據陸媒「財聯社」訊息指出，會議表示，鼓勵企業抓住《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）實施契機，擴大優勢產品出口，而官方會加強對進出口的政策支持，保持人民幣匯率基本穩定，並對2022年加工貿易企業內銷暫免徵收緩稅利息。

會議指出，經過大陸國內外相關方共同努力，RCEP將於明年1月1日正式生效實施。對此，支持企業抓住協定實施的契機，增強參與國際市場競爭力，進一步提升貿易和投資發展水平，反逼大陸國內產業升級。

此外，鼓勵企業利用成員國降稅、區域原產地累積規則等，擴大優勢產品出口和有競爭力的產品進口，利用開放承諾和規則，加強區域內高端、綠色產業鏈和製造業項目合作，提升服務業和投資開放水平。

在善用區域協議的外部利多之外，會議指出要加強對進出口的政策支持。落實減稅降費措施、加快出口退稅進度，把退稅平均時間壓縮至6個工作日以內。並引導銀行結合外貿企業需求創新保單融資等產品、保持人民幣匯率基本穩定，鼓勵銀行有針對性開展遠期結售匯業務，提升外貿企業應對匯率風險能力。

另外，會議也表示將進一步鼓勵跨境電商等外貿新業態發展。增設跨境電子商務綜合試驗區、培育一批離岸貿易中心城市（地區）、按照市場化方式加大對建設使用海外倉的支持。優化跨境電商零售商品進口清單、擴大進口類別。加強對企業的配套服務，推動解決企業在發展內外貿同線同標同質產品、拓展貿易渠道、完善供應鏈等方面遇到的問題。

與此同時，會議提到2022年對加工貿易企業內銷暫免徵收緩稅利息。緩解國際物流壓力。鼓勵外貿企業和航運企業簽訂長期協議。依法依規打擊違規收費、哄抬運價等行為。支持金融機構向符合條件的小微外貿企業提供物流方面的普惠性金融支持。支持地方結合實際建立健全制度，積極開展貿易調整援助工作，助力穩定產業鏈和供應鏈。