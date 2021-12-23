騰訊以分紅形式大幅減持京東股份 京東股價一度大跌10%

騰訊控股23日宣布，計劃將所持有約4.6億股京東集團股份作為中期股息派發給騰訊股東。派發完成後，騰訊所持有的京東股份占比將從17%降至2.3%，騰訊總裁劉熾平也將卸任京東董事。有分析認為，騰訊此舉是為回應北京當局防止資本「野蠻生長」的訴求。

除京東外，騰訊還是美團、拼多多、嗶哩嗶哩、快手等多家上市公司的主要股東。

中國基金報形容騰訊此舉是「近乎清倉式減持京東」，消息導致京東集團港股股價23日早盤一度大跌10%。上海第一財經引述市場資深人士分析稱，部分持股騰訊的股東可能不願意持股京東，股票到帳後京東會有一定的賣壓。

另一方面，京東目前並不在「港股通」名單，如果分派前大陸監管政策沒改變，預計持股京東的大陸投資者有可能直接收到現金，或者收到的京東股份「只能賣不能買」。

騰訊控股公告稱，將按持有21股騰訊股份獲派1股京東股份，分派4.57億股京東集團A類普通股，相當於騰訊持有京東A類普通股約86.4%，以及京東已發行股份總數約14.7%。

財新網指出，騰訊對京東持股比例由17%降至2.3%，退出戰略股東地位。京東股權將進一步分散，創辦人劉強東控制力強化，但也失去了和騰訊之間更強有力的資本紐帶。

報導稱，繼去年中共中央經濟工作會議首次提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」後，今年的中央經濟工作會議會議再次提出，要正確認識和把握資本的特性和行為規律，為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。

不過，中共中央同時強調，遏制資本無序擴張不是不要資本，而是要資本有序發展。

一名接近騰訊的市場人士告訴財新網，市場監管部門雖注意到騰訊阿里巴巴已形成兩大投資陣營，但目前並未明確要求騰訊進行拆分，騰訊做出退出京東的決定，一定程度上是基於避險的考慮。