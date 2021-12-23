快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

李義虎：美增加「蝴蝶效應」 增加大陸應對不適感

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
北京大學台灣研究院院長李義虎。（取自中評社）
北京大學台灣研究院院長李義虎。（取自中評社）

北京大學台灣研究院院長李義虎表示，美國總統拜登不會為台灣問題而不顧中美戰略競爭的統籌盤算，但美方會製造「蝴蝶效應」，增加大陸的不適感。

據港媒中評社報導，李義虎在第七屆中華文化論壇上發表論文，解讀拜登的對台政策。

他強調，拜登實行什麼樣的對華政策，將制約其採取什麼樣的對台政策。由於拜登將中國定位為「戰略競爭對手」，要與中國進行「高強度的戰略競爭」，因此，打「台灣牌」是在戰略上制衡中國的重要籌碼。

李義虎表示，拜登對台政策總體上會有以下的取向，包含美對台政策服從於中美戰略競爭的定位和需要，後者決定前者；拜登政府雖表示堅持一中政策，但可能繼續推動一中政策空心化；打「台灣牌」方式會有重要調整，花樣增多，將偏向製造「蝴蝶效應」；需重視拜登在台海問題上利用「台灣關係法」和「六項保證」的具體政策性做法。

李義虎也指，拜登對華可能導致戰略誤判，一旦如此，必在行動上行魯莽之事，鑄成大錯；另外，也可能造成力有不逮、進退失據，行動變拙。

李義虎指出，從長程觀點看，由於國力相對衰退，美為實現戰略目標所積蓄的戰略能力處於退化狀態，很難保證完整實現本來的戰略意圖。

拜登 一中政策

延伸閱讀

中美貿易協議將到期 完成額不足六成

南韓宣布釋出317萬桶戰略儲油 呼應拜登抑制油價

曾與確診幕僚接觸30分鐘！拜登最新篩檢「結果出爐」

美批准首劑家用新冠口服藥Paxlovid 白宮下訂1000萬份

相關新聞

大陸30城發消費券 衝刺買氣

衝刺年關內需消費，重慶、成都、合肥、鄭州、南昌等30多個城市12月以來推出消費券，主要集中在餐飲、購物、旅遊和體育等領域...

TikTok超越Google！成今年訪問量最多網站

網路服務科企Cloudflare的數據顯示，抖音國際版TikTok是2021年全球訪問量最大的互聯網網站，超過去年冠軍A...

A股今年IPO 寫兩個驚奇

2021年大陸A股掛牌家數、籌資額創歷史新高，預計全年將超過500檔新股發行，籌資額估達人民幣5,367億元（約新台幣2...

騰訊以分紅形式大幅減持京東股份 京東股價一度大跌10%

騰訊控股23日宣布，計劃將所持有約4.6億股京東集團股份作為中期股息派發給騰訊股東。派發完成後，騰訊所持有的京東股份占比...

李義虎：美增加「蝴蝶效應」 增加大陸應對不適感

北京大學台灣研究院院長李義虎表示，美國總統拜登不會為台灣問題而不顧中美戰略競爭的統籌盤算，但美方會製造「蝴蝶效應」，增加...

人民幣已到頂？未來貶值壓力大於升值

人民幣已成為2021年的意外贏家，中國大陸經濟成長雖放緩，人民幣兌美元仍穩步走升。不過，這種情況可能不會持續下去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。