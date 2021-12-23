李義虎：美增加「蝴蝶效應」 增加大陸應對不適感

北京大學台灣研究院院長李義虎表示，美國總統拜登不會為台灣問題而不顧中美戰略競爭的統籌盤算，但美方會製造「蝴蝶效應」，增加大陸的不適感。

據港媒中評社報導，李義虎在第七屆中華文化論壇上發表論文，解讀拜登的對台政策。

他強調，拜登實行什麼樣的對華政策，將制約其採取什麼樣的對台政策。由於拜登將中國定位為「戰略競爭對手」，要與中國進行「高強度的戰略競爭」，因此，打「台灣牌」是在戰略上制衡中國的重要籌碼。

李義虎表示，拜登對台政策總體上會有以下的取向，包含美對台政策服從於中美戰略競爭的定位和需要，後者決定前者；拜登政府雖表示堅持一中政策，但可能繼續推動一中政策空心化；打「台灣牌」方式會有重要調整，花樣增多，將偏向製造「蝴蝶效應」；需重視拜登在台海問題上利用「台灣關係法」和「六項保證」的具體政策性做法。

李義虎也指，拜登對華可能導致戰略誤判，一旦如此，必在行動上行魯莽之事，鑄成大錯；另外，也可能造成力有不逮、進退失據，行動變拙。

李義虎指出，從長程觀點看，由於國力相對衰退，美為實現戰略目標所積蓄的戰略能力處於退化狀態，很難保證完整實現本來的戰略意圖。