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大陸成立中國稀土集團有限公司 國資委持31.21%股份

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國大陸稀土產業。美聯社
中國大陸稀土產業。美聯社

大陸重組稀土企業集團在23日成立中國稀土集團有限公司（下稱中國稀土集團）。組建後的中國稀土集團由大陸國務院國資委直接監管，國務院國資委持有31.21%股份。

據陸媒央視財經報導，中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等進行相關稀土資產的戰略性重組，新設由大陸國務院國資委控股的新公司。

在持有股份方面，國資委持有當中31.21%，中國鋁業集團有限公司、中國五礦股份有限公司和贛州稀土集團有限公司分別持有20.33%、中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司分別持有3.90%。

報導指出，組建中國稀土集團，可以更好地集成資源，實現資源的市場優化配置，也是稀土產業實現高質量發展的客觀需要。

中國稀土集團屬於國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業，將聚焦稀土的科技研發、勘探開發、分離冶煉、精深加工等業務。

稀土 國務院 建中

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