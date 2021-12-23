上海經營環境向好 中小微企信心上升

民建上海市委21日發布「2021年上海中小微企業生存發展指數」和「2021年上海中小企業創新能力調查報告」，揭示上海中小微企業的生存發展現狀。

中新社報導，自2013年以來，民建上海市委先後對本市中小微企業生存發展狀況和中小企業創新能力開展問卷調查。鑒於近期大宗商品價格上漲，民建市委課題組對2021年調查問卷指標進行微調整，增加大宗商品價格影響等指標。

數據顯示，本次發布的「2021年上海中小微企業生存發展指數」值為65.45分，比2020年的64.50分上升0.95分，接近2019年的65.53分。報告認為，上海中小微企業生存發展已從疫情影響中恢復到2019年的水平，進入平穩發展階段。

與此同時，上海中小微企業發展信心也得到明顯提升。統計分析顯示，2021年上海中小微企業發展信心指數為66.95分，比2020年的65.49分和2019年的65.46分明顯上升。這表明，隨著大陸疫情控制，上海中小微企業對中國大陸經濟發展充滿信心。

其中，有29.13%的受訪企業認為當前的經濟大勢整體處於回升期，有44.18%的受訪企業會採取擴張的經營思路。

此外，中小微企業對大陸國家戰略的部署實施具有信心，有42.4%的受訪企業認為長三角一體化等國家戰略帶來較大機會，40.04%的企業認為數位化轉型機會多。