聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海經營環境向好 中小微企信心上升

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

民建上海市委21日發布「2021年上海中小微企業生存發展指數」和「2021年上海中小企業創新能力調查報告」，揭示上海中小微企業的生存發展現狀。

中新社報導，自2013年以來，民建上海市委先後對本市中小微企業生存發展狀況和中小企業創新能力開展問卷調查。鑒於近期大宗商品價格上漲，民建市委課題組對2021年調查問卷指標進行微調整，增加大宗商品價格影響等指標。

數據顯示，本次發布的「2021年上海中小微企業生存發展指數」值為65.45分，比2020年的64.50分上升0.95分，接近2019年的65.53分。報告認為，上海中小微企業生存發展已從疫情影響中恢復到2019年的水平，進入平穩發展階段。

與此同時，上海中小微企業發展信心也得到明顯提升。統計分析顯示，2021年上海中小微企業發展信心指數為66.95分，比2020年的65.49分和2019年的65.46分明顯上升。這表明，隨著大陸疫情控制，上海中小微企業對中國大陸經濟發展充滿信心。

其中，有29.13%的受訪企業認為當前的經濟大勢整體處於回升期，有44.18%的受訪企業會採取擴張的經營思路。

此外，中小微企業對大陸國家戰略的部署實施具有信心，有42.4%的受訪企業認為長三角一體化等國家戰略帶來較大機會，40.04%的企業認為數位化轉型機會多。

上海 疫情

延伸閱讀

全球先例！ 世界首條35千伏公里級「超導電纜」在上海投運

大洋-KY上海購物中心今開幕 首日客流量達10萬人

大陸年底祭「最後通牒」 多地要求明星主播自查稅

「否認性侵指控」 BBC：採訪彭帥非聯合早報記者

相關新聞

大陸30城發消費券 衝刺買氣

衝刺年關內需消費，重慶、成都、合肥、鄭州、南昌等30多個城市12月以來推出消費券，主要集中在餐飲、購物、旅遊和體育等領域...

A股今年IPO 寫兩個驚奇

2021年大陸A股掛牌家數、籌資額創歷史新高，預計全年將超過500檔新股發行，籌資額估達人民幣5,367億元（約新台幣2...

振興鄉村 台青「漳州有好機會」

第二屆海峽青年創新創業高峰論壇在福建漳州長泰縣舉行，台灣上趣團隊執行長張欣頤在論壇上作主旨分享，講述登陸故事與參與福建鄉...

廣汽拚自駕出租車明年上線

廣汽集團、文遠知行、如祺出行三方於12月21日簽署戰略合作協議，宣布將於2022年上線自動駕駛出租車。

GAMECO三期機庫工程完工

12月21日，一架南方航空公司空客A380客機和一架波音B747貨機同時緩緩滑入廣州飛機維修工程有限公司（以下簡稱「GA...

全球電競之都 上海排名第二

上海交通大學12月22日發布「全球電競之都評價報告」。評價發現，洛杉磯和上海已處於全球城市電競發展的第一梯隊，排名全球第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。